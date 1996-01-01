Перепланировщиков привлекут к ответственности

В настоящее время использование квартир на первых этажах жилых зданий в качестве нежилых помещений узаконено всего лишь в 20% случаев. В остальных офисы работают нелегально. Кроме этого, предприниматели нередко перестраивают "квартиры-офисы" по своему усмотрению, что может привести к нарушению устойчивости здания и изменению его архитектурного облика.

По словам специалистов управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока, переводить помещения из жилых в нежилые возможно не только на первом, но и на втором и третьем этажах. Но только при условии, что рядом и под самой квартирой находятся тоже нежилые помещения.

Однако пока предприниматели не торопятся узаконить свои офисы, а проверки, предупреждения, предписания городских чиновников обычно игнорируются. Тем не менее, сегодня идет планомерная работа по выявлению нарушителей законодательства, запрашиваются органы Ростехинвентаризации для получения техпаспортов, выясняются вопросы по регистрации прав на конкретную недвижимость.

Проверку нарушителя предваряет официальное уведомление, а по результатам проверки составляются акты и выписываются предписания о приведении жилого помещения в соответствие. При этом может быть потребовано возвращение его в статус жилого, а если в нем были произведены перепланировки, то и устранение замечаний по ним.

Кстати, перепланировки, а также захват проходных лоджий, общих балконов, лестничных клеток, коридоров, новые стены, дополнительные железные двери, ограничивающие доступ в места общего пользования, - такие нарушения есть сегодня практически в каждом муниципальном доме Владивостока. Именно поэтому сегодня городская администрация заявляет о своем намерении "достучаться до каждого офиса, дойти до каждой квартиры". А если нарушители не обратятся за разрешительными документами сами, то и спрос с них будет уже другой.

"Все квартиры, которые перепланированы или переведены в нежилые помещения - под офисы и пр., должны пройти процесс "реабилитации", - говорят специалисты управления по учету и распределению жилья администрации Владивостока. - Для этого достаточно обратиться в наше управление в отдел по работе с жилым фондом".

Проведение перепланировок в настоящее время должно проводиться исключительно на основании решений местного самоуправления по проектной документации, разработанной таким образом, чтобы не ухудшить технические особенности зданий, соблюсти все необходимые технические требования и принять меры по дополнительному созданию устойчивости конструкций зданий.

Вместе с тем администрация города в порядке осуществления контроля за состоянием жилого фонда может заказывать лицензированным организациям проведение исследований технического состояния зданий, если есть основания подозревать, что перепланировки привели к снижению надежности конструкций здания и безопасности граждан. Но обследования будут просто необходимы в связи с более активным привлечением администрацией "перестройщиков к ответственности" - именно таким образом можно будет оценить степень последствий перепланировок. Вероятно, расходы на такого рода работы в конечном итоге будут перекладываться на нарушителей, через возмещение ими фактического ущерба зданиям.

Действующее законодательство предусматривает привлечение "перепланировщиков" к ответственности в административном порядке. Орган местного самоуправления выявляет факт нарушения и дает делу ход. Пока администрация Владивостока относится к нарушителям-перестройщикам либерально, считая, что многие заблуждались, проводя перепланировку и не думая об ее последствиях. Им идут навстречу, ограничиваясь тем, что изменения узакониваются с исправлением замечаний, или же дается возможность привести квартиру в изначальное, в соответствии с проектом, состояние, что соответствует интересам всех других граждан, проживающих в доме.

С "перестройщиками-анархистами" ситуация иная. Администрация по ним направляет материалы в жилищную инспекцию либо лицу, которое компетентно осуществлять административное производство.

Инспекция налагает штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях по ст. 19 и требует выполнения решения местного органа власти.

Если эта мера не действует, то администрация города обращается в суд.

В случае если нарушение значительное, влекущее за собой последствия вплоть до угрозы жизни и здоровья людей, проживающих в доме, то администрация может сразу же обращаться с иском в суд, минуя проведение административного производства.

По словам специалистов управления по учету и распределению жилой площади администрации г.Владивостока, по новому ЖК уже приняты три судебных решения Ленинского и Фрунзенского судов. Граждан обязали вернуть квартиры в первоначальное состояние, естественно, за свой счет. Хотя подобные решения выносились и ранее, но новый Кодекс более четко прописал процедуру привлечения нарушителей к ответственности. Хотя иногда в силу ветхости жилищного фонда привести квартиру в прежнее состояние просто невозможно...