Недвижимость защищают

Президент Федеральной нотариальной палаты Евгений КЛЯЧИН считает, что обязательное участие нотариуса при оформлении сделок поможет предотвратить махинации на рынке недвижимости.

Он отметил, что "несколько лет назад наш законодатель пошел по пути необязательного участия нотариуса в оформлении сделок с недвижимостью: сегодня гражданин или организация могут заключить договор купли-продажи в простой письменной форме без присутствия юриста". "На мой взгляд, это ошибка", - сказал Клячин.

Он подчеркнул, что "сегодня люди часто оказываются лишенными юридической защиты, которую обеспечивает нотариус". Евгений Клячин пояснил: "Существует очень большой круг вопросов, которые должны быть отражены в договоре. В обязанности нотариуса входит предупреждение участников договора о смысле и значении совершаемого действия, о возможных последствиях, которые могут наступить для клиента в результате тех или иных положений документа. Юрист может дать совет, в какой форме лучше заключить договор, какие положения и штрафные санкции можно и нужно предусмотреть".

"Кроме того, - продолжил Клячин, - нотариус обязан проверить дееспособность гражданина и правоспособность юридического лица. Это очень важно, так как если человек неадекватен или не понимает смысла подписываемого документа, нотариус просто откажется от удостоверения договора".