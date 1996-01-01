"Соленый ветер" удостоен маркетингового "Оскара"

Состоявшееся в конце октября подведение итогов национального конкурса "Бренд года/EFFIE" дает приморцам повод для гордости. Первой премии и Золотой медали удостоена торговая марка "Соленый ветер", продвижением которой занимается ООО "Торговый дом "Восточные рыбные промыслы" - структурное подразделение УК "Системные решения".

"Бренд года/EFFIE" - это наиболее престижная отечественная премия в области брендинга. А "Соленый ветер" - первый дальневосточный бренд, получивший признание на столь высоком уровне.

Досье "Бренд года/EFFIE" - высшая российская национальная награда в области маркетинга, отмечающая наиболее успешные отечественные проекты в плане построения брендов. Этот профессиональный конкурс проводится с 1998 г. Причем с 2001 г. входит в международную систему EFFIE - самую авторитетную мировую премию в сфере эффективных маркетинговых коммуникаций, проводимую в 30 странах мира, что обеспечивает еще большую гарантию непредвзятости и объективности оценки номинантов.

Это не первый успех торговой марки "Соленый ветер". Ему предшествовал Золотой сертификат качества "Российская марка", победа в краевом смотре-конкурсе "Лучший товар Приморья-2005", диплом и золотая медаль специализированной выставки "Рыбный форум". Но эти награды касались потребительских свойств продукции. Теперь же свое веское слово сказали ведущие эксперты в сфере брендинга и маркетинга, оценившие работу ТД "Восточные рыбные промыслы" в 98,5 балла из 100 возможных (причем отрыв от 2-й премии превысил 40 баллов). Хороший знак для компании, нацеленной на лидерство.

О том, что способствовало победе молодого владивостокского предприятия, не проработавшего на рынке еще и года, но уже сумевшего вывести продвигаемую торговую марку на уровень бренда, "ЗР" рассказал исполнительный директор ООО "Торговый дом "Восточные рыбные промыслы" Евгений СТЕПАНЕНКО.

- Евгений Николаевич, представляя на суд компетентного жюри стратегию продвижения марки, вы прогнозировали подобный результат? И насколько важно для компании подобное признание?

- Честно говоря, победа стала для нас приятной неожиданностью. Номинируясь на этот конкурс, мы не рассчитывали на такой результат, поскольку торговая марка "Соленый ветер" появилась не так давно, а ее активным продвижением мы и вовсе стали заниматься только с апреля этого года, с момента образования торгового дома. Поэтому получение столь высокой оценки для нас, безусловно, большая честь. И поскольку изначально нашей целью было не просто извлечение прибыли от продажи качественной море- и рыбопродукции, но и превращение торговой марки в сильный бренд с четким эмоциональным отождествлением и прочно закрепленный в сознании потребителей. Победа в конкурсе - подтверждение правильности реализуемой маркетинговой стратегии.

- Но случайности всегда закономерны. Каковы конкретные предпосылки к этому успеху?

- Поскольку уже на момент образования ТД "Восточные рыбные промыслы" мы имели качественный продукт и хорошие производственные мощности, поэтому ключевыми были выбраны два направления развития. Первое - это мощная система дистрибьюции на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, которая еще продолжает строиться, но уже приносит хорошие результаты. Второе - масштабная стратегия продвижения, включающая целый комплекс рекламных и маркетинговых мероприятий.

- И все-таки превращение торговой марки в бренд - очень сложный и многогранный процесс. Можно вложить массу сил и средств в продвижение, но при неважном качестве продукции все усилия будут напрасными. В то же время далеко не всем высококачественным продуктам удается стать брендовыми. В чем причина успеха?

- В грамотно выстроенной системе управления бизнесом, которая позволяет руководить текущей деятельностью предприятия и одновременно обеспечивать достижение стратегических целей. На результат должны работать все подразделения компании.

В этой связи нелишним будет напомнить, что и ТД "Восточные рыбные промыслы" и рыбокомбинат, на котором производится вся продукция, - звенья одного холдинга "Системные решения", возглавляемого Владимиром ЗЕМСКОВЫМ. Для того чтобы увеличить эффективность каждого бизнеса и упорядочить работу, они намеренно были выделены в самостоятельные структуры. А УК "Системные решения" выполняет функцию полноценного портфельного инвестора, намечая тенденции развития и приводя наши компании к западным стандартам работы. Поэтому у нас есть все основания предполагать, что со временем наш торговый дом станет одной из крупнейших дальневосточных структур, реализующих морепродукцию, а рыбокомбинат - мощным региональным производством.

Что же касается качественных характеристик нашей продукции (а под маркой "Соленый ветер" выходит более 130 наименований пресервов, соленой продукции, замороженных и фаршевых полуфабрикатов), то система управления качеством, принятая на рыбокомбинате, обеспечивает изготовление безопасного, сохраняющего вкусовую и питательную ценность продукта.

Сырье приобретается у крупных рыбодобывающих компаний и проходит очень жесткий отбор. Комбинат располагает собственной лабораторией, - одной из лучших в дальневосточном регионе по оснащению и уровню специалистов, - которая осуществляет контроль качества на всех этапах, начиная с анализа сырья и заканчивая химической и бактериологической экспертизами готовой продукции. (Исследуется даже воздух в производственных цехах).

Установленное современное германское оборудование рассчитано на выпуск широчайшего ассортимента и позволяет изготавливать более 25 тонн продукции в сутки. При этом все технологические линии соответствуют международным санитарно-гигиеническим требованиям к пищевым продуктам. Рыбокомбинат, единственный на Дальнем Востоке, сертифицирован по системе ХАССП - основной модели управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в развитых государствах. Это обеспечивает стабильность качества продукции на всех этапах, будь то производство, транспортировка или складское хранение и содействует международной торговле.

- Значит ли это, что вы готовы к выходу и на зарубежный рынок?

- Не будем торопить события. Пока перед нами стоит задача закрепиться на территории России. К концу следующего года бренд "Соленый ветер" должен получить потребительское признание не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири и на Урале. К этому есть все предпосылки: у нас серьезные партнеры в регионах, ведется работа по открытию региональных складов. После этого последует продвижение в центральные регионы России. Будем наращивать производственные мощности, увеличивать линейку продукции, не исключаем возможности расширения марочного портфеля. Словом, управление активами бренда продолжается.