Китайцы ждут обвала цен

В этом году соя в Черниговском районе уродилась на загляденье. По некоторым оценкам, на круг ее намолотили более 10 тыс. тонн! То есть, с одного га собрали почти 10 центнеров. Казалось бы, надо радоваться, но местные земледельцы в печали: спроса на сою практически нет.

Как рассказал "ЗР" первый заместитель главы Черниговского района Сергей КОСТЕНКО, еще два года назад вдоль районных дорог стояли китайские "бизнесмены" с табличками: "Куплю сою". Сегодня китайцы, как и российские перекупщики, от черниговской сои воротят нос. Точнее, делают вид, что воротят. Они ждут снижения закупочной цены.

По мнению земледельцев, оптимальная цена за один кг сои должна быть не менее 7 руб., чтобы хоть как-то окупить затраты на ее производство. Но основной приморский переработчик зерновых, Уссурийский масложиркомбинат "Приморская соя", дает за один килограмм только 5,7 руб. Такая закупочная цена крестьянство не устраивает. Они называют ее грабительской.

Госпродагентство готово принять у Черниговского района только 1 900 тонн сои по цене 6,5 за кг. Земледельцы говорят, что это нормальная цена, в прошлом году, кстати, была такая же. Но эти почти две тысячи тонн уйдут по взаиморасчету за поставки крестьянам горючего, смазочных материалов, запчасти, удобрения. То есть, за них фермеры "живых" денег не увидят. А куда девать остальные 8 тысяч тонн, не знает никто. В том числе и Сергей Костенко.

- В этом году Госпродагентство дало добро на свободную реализацию сои. Раньше такого не было. Сегодня мы стараемся помочь нашим крестьянам найти покупателей примерно на пять тысяч тонн сои. Потому что они, сидя в деревне, сделать это не могут. Мы их соединим с покупателями, а они уже будут договариваться об условиях продажи. Не знаю, получится договориться с китайцами, или нет. Пока они молчат, - говорит Сергей Костенко.

Кстати, по мнению отечественных коммерсантов, сегодня продать сою за границу практически нереально, так как за один кг зерна надо заплатить пошлину... 7,5 руб.! Эта грабительская пошлина была установлена на сою как на стратегическое сырье, чтобы перекрыть ее исход в тот же Китай, когда этой зерновой культуры в России было мало.

Сейчас российские крестьяне гребут сою лопатами, в буквальном смысле, а пошлина осталась на прежнем уровне. Это еще раз подтверждает, мягко говоря, негибкость и однобокость мышления российских таможенных чиновников.

И еще. По словам черниговских земледельцев, нынешнюю тупиковую ситуацию с соей подорвало, как это ни парадоксально прозвучит, наше родное российское правительство, "заботливо" закупив в прошлом году за рубежом 100 тыс. тонн шрота, ценного концентрированного корма, производимого из зерновых культур. Сегодня благодаря такой "услужливости" в закромах многих фермеров остались десятки тонн сои урожая прошлого года. Короче, спасибо, страна, за заботу!