Вьетнам ждет приморских туристов

Во Владивосток из Вьетнама вернулась делегация, в составе которой было более 20 директоров и менеджеров турфирм Приморья, представители городской администрации и журналисты. Ознакомительный тур показал: у вьетнамского направления большой потенциал и хорошие перспективы.

Вьетнам - страна с удивительной историей, интересными культурными традициями, тропическим климатом и отличными возможностями для круглогодичного пляжного отдыха. Ежегодно ее посещает около 3 млн. иностранных туристов, причем россияне составляют от этого числа менее 1%. Недостаточную востребованность вьетнамского направления и российские, и вьетнамские туроператоры видят в слабой информированности наших туристов о перспективах отдыха в этой стране. Именно поэтому на рабочем совещании в Администрации г. Владивостока, состоявшемся в начале октября, было принято решении о формировании делегации из приморских туристических компаний и ее посещении Вьетнама для знакомства с инфраструктурой и туристическими маршрутами этой страны. С инициативой организовать поездку выступила вьетнамская туристическая компания "Нят Минь", Комитет по внешним связям и туризму администрации Владивостока оказал содействие, и уже в конце октября владивостокская делегация отправилась в путь.

Программа тура оказалась очень насыщенной. Прилетев в Ханой, группа начала знакомство с Вьетнамом с его северной провинции - Куанг Нгинь, - где находится знаменитый залив Халонг. Затем посетила курортные зоны Нячанг, Муине и Фантхиет, побывала в южной столице - Хошимине, совершив экскурсию в дельту реки Меконг и город Виньлонг, и вновь вернулась в Ханой. Участники делегации оценили туристическую инфраструктуру вьетнамского побережья, проинспектировали целый ряд гостиничных комплексов и курортов и посмотрели местные достопримечательности. Кроме того, во время официальных встреч и конференций с представителями турбизнеса Вьетнама прошли обсуждения наиболее перспективных направлений, а также были высказаны пожелания и замечания российской стороны.

"Вьетнам заинтересован в развитии туристических отношений с Россией, - говорит Председатель Совета директоров компании "Нят Минь" ЛЕ ВАН НГИА. - Тем более что наша страна располагает прекрасными возможностями для предоставления первоклассного отдыха. Иностранные гости это уже давно оценили. Несмотря на то, что пока поток гостей из России очень мал, мы уверены: интерес к нашей стране со стороны российских и, в частности, приморских туристических фирм есть. Об этом свидетельствует и статистика: если в прошлом году Вьетнам посетило менее 10 тысяч россиян, то уже за 9 месяцев нынешнего года их количество увеличилось почти вдвое, составив 18 тысяч. Не сомневаюсь, что к концу года эта цифра вырастет, в том числе и за счет дальневосточников. Тем более что "Владивосток Авиа" предлагает прямой перелет "Владивосток - Ханой" (а к Новому году запланированы еще и чартерные рейсы). Поэтому специально для дальневосточных туристических фирм в ближайшее время мы намерены провести еще несколько ознакомительных туров. В ближайшее время ожидаем делегацию из Хабаровского края".

"В ходе нашего визита состоялось несколько официальных и рабочих встреч с представителями турбизнеса Вьетнама, руководителями туристических департаментов четырех провинций, а также с заместителем министра по туризму, - рассказывает глава делегации, зав. отделом туризма Комитета по внешнеэкономическим связям и туризму Администрации Владивостока Сергей РЫБНИКОВ. - Участники поездки установили новые деловые контакты, и, конечно же, получили массу положительных эмоций от посещения этой страны, сделав немало приятных открытий. Уверен, поток российских и, в частности, приморских туристов в эту страну в скором времени заметно увеличится. Тем более что ознакомительный тур показал - Вьетнаму есть, чем удивить и порадовать своих иностранных гостей".