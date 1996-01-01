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Москва подбирается к Китаю
Поднятая на прошлой неделе информационным агентством "ПримаМедиа" скандальная волна вокруг ситуации в туристическом бизнесе края в ближайшее время, возможно, получит продолжение в виде пресс- конференций "пострадавшей стороны".
В роли пострадавших, как известно, выступают 15 туристических компаний Приморья, которые решением Межведомственной комиссии Ростуризма с 1 декабря текущего года исключены из числа участников Соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и КНР. Среди исключенных компаний такие известные фирмы, как "Фрегат-Аэро", БМТ "Приморье", "Беркут", "Дальинтурист" и т.д. Фактически от распределения самого лакомого куска туристического пирога в крае отстранены наиболее крупные туроператоры Приморья. Естественно, в этой связи предположить о преднамеренной акции, тем более что мотивировочная часть решения Межведомственной комиссии весьма туманна и ощущения отсутствия действительной провинности приморских компаний не оставляет.
В официальных комментариях чиновников Ростуризма и заместителя председателя Межведомственной комиссии Игоря ВВЕДЕНСКОГО говорится о каких-то нарушениях в отношении китайских граждан, прибывающих на территорию края в качестве туристов. Но конкретные факты нарушений не приводятся. Источники в приморских туристических компаниях утверждают, что таких фактов просто нет, а весь сыр-бор крутится вокруг финансового контроля над китайским туристическим направлением. Мол, решение Межведомственной комиссии пролоббировано Ассоциацией туроператоров России "Мир без границ", имеющей влиятельных покровителей в правительственных структурах.
Такая ассоциация действительно существует. Более того, известно, что ее руководители предпринимали неоднократные попытки "приручить" приморские компании, работающие с Китаем. Одно время, по неофициальной информации, приморцы решали эту проблему банально - за счет так называемых отступных. Затем, почувствовав себя более уверенно под крылом вроде бы как обласканного федеральными властями губернатора Сергея ДАРЬКИНА, от отступных постепенно отказались. И, судя по всему, поплатились за свою самоуверенность. Впрочем, кто и за что поплатился, покажет ближайшее будущее.
Компании-"отставники" пока пугают обывателей возможным повышением расценок на безвизовые групповые туристические поездки в Китай вследствие дефицита туроператоров. Но, на наш взгляд, если московское лобби странного решения Межведомственной комиссии и в самом деле руководствовалось финансовыми соображениями, то этот дефицит просуществует недолго. Свято место, как говорится, пусто не бывает. Организацией турпоездок займутся либо московские компании, либо их филиалы. Если на сегодня действительно кто-то и пострадал, то это, скорее, солидная часть политической элиты края и даже ДВФО, которая стоит за туристическими компаниями. В политических и деловых кулуарах фигурируют фамилии краевых депутатов Геннадия ЛЫСАКА, Владимира ХМЕЛЯ, Сергея СОПЧУКА, Юрия СМИРНОВА, сенатора Игоря ИВАНОВА, губернатора Сергея Дарькина и полпреда Константина ПУЛИКОВСКОГО.
Кстати, бумаги с соответствующими предупреждениями из "Ростуризма", по нашей информации, к губернатору поступили еще несколько месяцев назад, но то ли по беспечности, то ли из-за злополучной травмы ноги Сергей Михайлович не придал им серьезного значения. Теперь, конечно, он будет вынужден обратить на них внимание, и сдается, что в закручивающейся интриге противостояния московских и приморских чиновников стороны все-таки придут к компромиссу, а приморские компании вновь вернутся на туристический рынок Китая. Не исключено, кстати, что платой за этот компромисс, как и раз и станет повышение расценок на безвизовые туристические поездки. Все будет зависеть от авторитета приморского губернатора в Москве, усиленного в крае очередными протестными акциями, теперь уже челноков.
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