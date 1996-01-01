Войны в е-эфире

Три недели назад на информационном рынке Дальнего Востока появился новый игрок - информационное агентство PrimaMedia (www.primamedia.ru), базирующееся во Владивостоке.

Наблюдающие за бодрыми шагами новорожденного сами себе задают вопрос: бизнес или политика? Является ли предприятие еще одной рыночной единицей, или его появление можно расценивать как политический ход в ожидании выборов в Законодательное собрание края в октябре 2006 г.? Ведь в Приморском крае уже есть два привычных интернет-источника получения лент дальневосточных новостей: "Дейта.ру" ( www.deita.ru) и "Восток-Медиа" (www.vostokmedia. com).

Старейший игрок рынка, базирующийся во Владивостоке, РИА "Восток-Медиа", например, восприняло появление новичка как личный вызов. И незамедлительно вывесило на своем сайте рекламный баннер московской компании с созвучным названием "Примедиа". "Примедиа", в отличие от "PrimaMedia", занимается промоушном, в том числе размещает рекламу в общественных туалетах. Правда, новое информационное агентство перчатку не подобрало и военных действий в ответ разворачивать не стало, ограничившись вежливо холодным ответом в том смысле, что информационный рынок безграничен, спрос на свежие новости есть...

Дальний Восток глазами России...

Между тем дальневосточные новости освещают и общероссийские информационные агентства, такие как "Интерфакс", Regnum.Ru, "Новости", ИТАР-ТАСС. Разумеется, как общенациональные игроки с большими аппетитами, они останавливают свой взгляд только на самых значительных событиях текущей жизни региона: народ в очередной раз выразил свою волю на выборах или стихийное бедствие обесточило пол-области. ИТАР-ТАСС, в среднем, публикует от трех до пяти новостей ДВФО, РИА "Новости", имеющее специальное подразделение "Дальний Восток", - от трех до двадцати.

Собственные информационные агентства также имеют Хабаровский край (ДВ РИА при полномочном представителе президента в ДВФО), Амурская область (РИА "Контакт"), Сахалинская область (РИА "Острова"), Республика Саха, (РИА ЯСИА). Специфика дальневосточных агентств, базирующихся непосредственно в регионе, состоит в освещении внутренних дел краев и областей. Так сказать, их частной жизни с точки зрения человека местного, к делам приближенного. Для событий такого масштаба вполне достаточно выступления мэра города перед своими избирателями. А для привлечения внимания потенциальной аудитории к столь заурядному событию можно присочинить заголовок типа: "Наш мэр выступит в цирке!" И действительно ведь выступит, с официальным докладом.

Впрочем, накал информационных страстей не имеет прямопропорциональной зависимости от географических масштабов. Дело скорее в личной вовлеченности. И тут уж без политики никак не обойтись.

РИА ведут партизанскую войну между собой, и за внимание основных потребителей - СМИ.

..."Восток-Медиа"

Старейшему игроку приморского рынка интернет-новостей РИА "Восток-Медиа" в этом году исполнилось шесть лет. Согласно информации, предоставляемой самим агентством, его подписчиками являются более 150 российских и зарубежных средств массовой информации а также крупные компании, финансовые учреждения и органы власти.

"Восток-Медиа" давно уже стало не приморским, а дальневосточным агентством - и по набору информации, и по присутствию в СМИ региона.

Генеральный директор РИА "Восток-Медиа" Наталья МИКЕРИНА в интервью "ЗР" сказала, что ее не пугает здоровая конкуренция на рынке информационных услуг, однако она озабочена складывающимися правилами игры между конкурирующими структурами:

- Мне кажется, что во Владивостоке нет особой проблемы с квалифицированными кадрами. Но репортер в информационном агентстве - это особая каста журналистов. Конечно, куда проще переманить готового сотрудника с опытом, чем учить нового. В этом и видится мне основная проблема в нашей конкуренции - высокие зарплаты, которые могут обеспечить молодые агентства, невозможно перебить ни авторитетом своего издания, ни хорошими отношениями в коллективе. От нас в новое агентство ушло двое редакторов. А в головном офисе работает всего пятеро журналистов. В течение двух недель нас слегка лихорадило. Но сейчас я могу сказать, что ситуация нормализовалась и мы работаем в прежнем оперативном режиме.

По словам Натальи Микериной, основную часть бюджета в "Восток-Медиа" формирует подписка. "Мы бы хотели держать все новости РИА в открытом режиме, - говорит она, - однако в условиях рынка это означает потерю независимости. Кто-то другой, а не подписка, будет формировать наш бюджет".

..."Дейта.Ru"

Шеф-редактор информационного агентства "Дейта.Ru", организованного еще в бытность предыдущего губернатора Приморского края Евгения НАЗДРАТЕНКО, Алексей КАЛИНИН придерживается мнения, что эксклюзивная информация по меньшей мере бывает трех видов. Во-первых, та, что пришла по доступному только конкретному информационному агентству каналу. Во-вторых, та, что попала на ленту новостей РИА скорее всех прочих игроков. И, наконец, та, что можно отнести к разряду новостей, "созданных" корреспондентами агентства.

"Лично я не считаю, что имеет смысл говорить о воровстве новостей друг у друга, - рассказывает редактор РИА "Дейта.Ru", - поскольку мы все работаем на одном информационном поле. Выдать что-то такое, чего через полчаса не смогут сделать коллеги, - практически нереально. Фишка нашего агентства в том, что мы предоставляем уникальные новости, под отличным от других углом зрения. На каждой утренней планерке я говорю своим сотрудникам, что от них требуется именно сделать новость.

Например, на Америку обрушились ураганы. А как защищен берег Приморского края от нашествия стихии? Это новость? Безусловно! Отдельно остановлюсь на другой разновидности эксклюзивности, о получении информации от доступного только нам источника. Здесь очень многое зависит от мастерства корреспондента. Например, можно вместе со всей толпой брать штурмом здание ДВТУ (Дальневосточное таможенное управление), а можно зайти внутрь и прямо на месте взять комментарий у представителя таможни. Так можно гарантировать, что информация будет востребованной. Как минимум, в течение дня. А больше нам и не надо - время актуальности информационного сообщения в нашей ленте меряется в минутах, реже - в часах.

...PrimaMedia

Новому агентству, потрясшему привычные условия игры на информационном рынке, от роду три недели. Плюс месяц работы в закрытом "демо"-режиме, когда полным ходом шла подготовка выхода в жизнь. Как сообщили "ЗР" учредители агентства, коллектив придерживается прогрессивных взглядов на работу на современном информационном поле:

- У нас нет привычной подписки и нет закрытых новостей. Любой желающий может зайти к нам на сайт www.primamedia.ru, оставить свой электронный адрес и получать новости на личный или корпоративный e-mail. Платные подписки на оперативную информацию уходят в прошлое и лишь тормозят развитие современных РИА. За месяц тестового режима нам удалось наработать определенное количество элегантных решений на тему, какие новости, откуда и с какой скоростью появляются. У нас уже около 1000 подписчиков - физических и юридических лиц. Кроме того, на наши новости подписаны более 300 СМИ Дальнего Востока и Сибири, центральной России. И эти цифры растут ежедневно. Мы стремимся к тому, чтобы максимальное количество новостей агентства было оригинальным и выстраиваем собственную корсеть в городах ДВФО и Приморского края. Работаем с региональными стрингерами. Есть и свое, современное, видение информационного рынка, в соответствии с которым мы будем развиваться. Хотим стать лучшим агентством, что заложили в название агентства PrimaMedia, где "Prima" значит первоклассный, первый.

Самыми желанными клиентами для РИА были и остаются СМИ: телевидение, радио, газеты. Именно они тиражируют изготовленную РИА новость и готовят соус для ее восприятия рядовым потребителем. Таким образом, и незначительное событие может стать темой для обсуждения в общественном транспорте, а его действующие лица - героями дня. Чем не современный подход к рынку в ожидании выборов?

Вот только количество региональных информагентств, у которых все-таки одна цель - печь горячую новость, пожалуй, многовато для нашего региона. Конкурируя в погоне за подписчиками, кадрами, даже источниками информации, местные РИА ослабляют позиции друг друга, расчищая дорогу всероссийским брендам. Так, наблюдая за новым местным игроком, коллеги не заметили, что вместо привычного собкора "Интерфакса" в Приморье появилось целое представительство. Чем не конкурент местным?