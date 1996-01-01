За октябрь бензин подорожал на 0,5%

Потребительские цены на автомобильный бензин в России в октябре выросли на 0,5%, сообщила Федеральная служба государственной статистики в понедельник.

Бензин марки А-76 стал дороже в октябре на 0,5% (с начала года - на 14,7%), марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - на 0,4% (на 16,4%), марки АИ-95 и выше - также на 0,4% (на 15,9%).

За январь-октябрь текущего года топливо подорожало на 15,6%. По сравнению с октябрем 2004 года бензин подорожал на 16,8%.