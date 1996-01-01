Школьная компьютеризация

Соответствует ли уровень компьютеризации школ Приморского края требованиям сегодняшнего дня? С этим вопросом "ЗР" обратился к заведующему отделом информационных технологий и документообработки департамента образования и науки администрации Приморского края Евгению КИСЕЛЕВУ.

- В школах Приморья сейчас установлены 4,2 тыс. современных компьютеров, причем только 17% из них - персоналки Pentium или Pentium II, которые потребуют замены в ближайшие год или два. Все остальные - более новые машины, которые прослужат еще несколько лет.

Оснащенность мы оцениваем по количеству учащихся 5-11 классов на один компьютер. До того как началась программа массовой компьютеризации школ в крае, один современный компьютер (в те годы к ним относили компьютеры классом выше РС-386) приходился примерно на 300 учащихся.

Сейчас ситуация гораздо лучше. За последние пять лет, с приходом новых федеральных и краевых руководителей, оснащенность современными компьютерами возросла почти в 8 раз, и сегодня в Приморье один современный компьютер приходится в среднем на 38 учащихся. Этого вполне достаточно, поскольку расчеты показывают, что если один компьютер приходится на 50 учащихся 5-11 классов (условный федеральный норматив), то это позволяет при оптимальной загрузке компьютерного класса получить учащемуся доступ к компьютеру на 1-2 уроках в неделю.

Досье В 2003 г. из 592 муниципальных школ Приморья 64 образовательных учреждения (или 11%) вообще не имели современных компьютеров. В прошлом году было получено 652 компьютера, которые в основном были направлены в сельские школы. До конца 2005 г. по уже заключенным контрактам будет получено еще 746 компьютеров.

- Равномерно ли обеспечены школы компьютерами? Бытует мнение, что современная вычислительная техника сосредоточена в основном в крупных городах...

- Это не так. Напротив, сегодня наименее оснащенными являются городские территории: Дальнереченск, Находка, Арсеньев, Артем, Спасск, а также районы, где много поселковых школ: Хасанский, Надеждинский. В сельских районах: Ольгинском, Тернейском, Анучинском, Дальнереченском, Красноармейском и Ханкайском компьютеров в школах больше.

Это связано с тем, что проекты Минобразования в 2001-2004 гг. были ориентированы на сельские школы, в которых обучается значительно меньше детей, чем в городских и поселковых. К тому же компьютеризация сельских школ была особым задание Президента РФ. И сейчас сельские школы укомплектованы компьютерами значительно лучше (28 учащихся 5-11 классов на один компьютер), чем городские (43). К сожалению, не все сельские школы имеют полноценный класс на 11-15 мест (а также лазерный принтер, мультимедиапроектор, сканер), а вот городские, как правило, получают сразу класс с периферийным оборудованием.

- Кто поставляет компьютеры в приморские школы? По каким критериям вы выбираете поставщиков вычислительной техники?

- Поставщиками в последние годы были такие компании, как "R-Style" (2 года), "Kraftway" (2 года), "Крок Инкорпорейтед", "Компьютерные технологии". Выбирались они на основе конкурса. Всего было проведено 4 федеральных конкурса и 2 краевых. Основные критерии: соответствие стандарту ISO 9001, наличие сертификатов, наименьшая цена, наименьшие сроки поставки.

Замечу, что большую часть финансовой нагрузки сейчас несет краевой бюджет. Если в прошлом году из федерального бюджета на компьютеризацию было выделено 6 млн руб., а из краевого - 8,3 млн руб., то в этом году из федерального бюджета было выделено лишь 4,5 млн руб., зато из краевого - 15 млн руб.

- А какие конфигурации у поставляемых компьютеров? Вы выбираете наилучшее решение в определенном ценовом диапазоне или существуют другие параметры оценки?

- Для школ приемлемыми являются практически все новые сертифицированные компьютеры, которые присутствуют на рынке. Сейчас поставляются компьютеры на базе процессоров Celeron с оперативной памятью 256 мегабайт, звуковой и сетевой картами. Учительские компьютеры чуть лучше - процессор Pentium-IV, память 512 мегабайт, побольше жесткий диск.

Понятно, что требования постепенно повышаются. Например, если года три назад преобладали 15-дюймовые ЭЛТ-мониторы, то сегодня мы уже начинаем поставку LCD-мониторов. От CD-ROM переходим к CDRW-DVD, к оптическим манипуляторам "мышь". Практически все новые классы комплектуем мультимедиапроекторами.

- Ничто не вечно - компьютеры морально устаревают, а мониторы со временем выгорают. С какой периодичностью вы планируете проводить обновление компьютеров?

- На первые компьютеры, появившиеся в школах до 1990 г., устанавливали срок службы 10 лет. Сегодня считаем разумным, когда компьютер работает не менее 5 лет, но не более 7-8. Что же касается мониторов, то как только дисплей перестает обеспечивать допустимый уровень яркости и контрастности, или появляется мерцание, он подлежит замене независимо от даты производства. Системные блоки, как правило, работают долго и заменяются, когда устаревают морально.

- Как правило, работают? Но говорят, что нередко компьютерные классы фактически не работают, так как некому устранить поломки. Особенно это касается сельских школ. Кто обслуживает эти классы?

- То, что приобретала краевая администрация или поступало через Минобразования РФ, работает. Гарантия 2-3 года, сервис во Владивостоке. Неисправности крайне редки. По истечении срока гарантии проблемы с ремонтом решает каждая школа самостоятельно. Мы часто посещаем школы по всему краю и убеждаемся, что компьютеры находятся в рабочем состоянии.

- То есть часть компьютеров идет в школы, где до этого их вообще не было, а часть - на обновление уже существующих?

- Да, в прошлом году компьютеры получили 155 школ, из них 26 школ вообще не имели машин. 129 школ были доукомплектованы. Это была вторая волна компьютеризации сельских школ. В текущем году в первую очередь направляем компьютеры в школы, которые еще не имеют современных компьютеров или недостаточно ими укомплектованы.

- Но одних лишь компьютеров - этого недостаточно. Школьники должны научиться еще и пользоваться Интернетом. А с нашими линиями связи, особенно в селах....

- Возможность централизованно заниматься организацией доступа школ к Интернету появилась только в этом году. Реализуются 3 проекта: проект администрации Владивостока, проект ВГУЭС (по государственному контракту с Минобразования РФ) и проект краевой администрации по программе "Электронное Приморье".

Все проекты ориентированы на доступ по технологии DSL. Пока массового подключения школ к Интернету еще нет, но мы рассчитываем, что ситуация значительно улучшится в 2006 г. Сейчас же только 25 школ в крае постоянно используют электронную почту, только 10 имеют сайты, в основном необновляемые.

Кроме обеспечения доступа школ в Интернет мы видим и ряд других, пока нерешенных проблем. Школы нуждаются в учебных компьютерных программах, которых на рынке явно недостаточно.

Хотелось бы консолидировать образовательные ресурсы региона на базе ресурсного центра, портала. Было бы полезным оснащение всех школ мультимедийным оборудованием: проекторами, цифровой видео- фотоаппаратурой.

Также хотелось бы реализовать проект на основе компьютерных и медицинских технологий по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями: слабослышащим, с проблемами зрения, с церебральным параличом и др. Будем надеяться, что в ближайшие годы все это станет реальностью.