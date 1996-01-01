Прибыль под сахарной пудрой

Если еще совсем недавно булочки, печенье и кренделя занимали на прилавках магазинов незначительное место, то сегодня в этом сегменте наблюдается настоящий бум. Ассортиментный ряд изделий постоянно растет, а количество компаний, работающих в этой рыночной нише, увеличивается. Но при этом все производители "кондитерки" твердят о низкой рентабельности их бизнеса.

Забытый хлеб

"Большинство предприятий, работающих в сегменте кондитерских изделий, начинали с выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, - рассказывает руководитель небольшой частной пекарни Людмила АРСЛАНОВА. - В начале 90-х хлебобулочный бизнес был для мелких предпринимателей довольно привлекательным. Цены на сырье, на электроэнергию были стабильные. Естественно, вместе с хлебом и булочками многие в небольших объемах выпускали печенье, пирожные и другие сладости. Правда, с каждым годом рентабельность частных пекарен падала, и они постепенно перешли в другой сегмент рынка и занялись кондитеркой".

Переход на новую продукцию для малых пекарен стал массовым. Эту тенденцию вызывали два основных фактора - незаполненность рынка и смена культуры питания.

"Большинство изделий, представленных в местных магазинах, - это продукция небольших компаний, - утверждает руководитель ИП Ольга МАКАРОВА. - Наша компания считается большой, но сравнивать нас с "Владхлебом" ни в коем случае нельзя. Они монстры и играют по другим правилам. Хотя мы на рынке 12 лет и ежегодно выпускаем около 400 тонн кондитерских изделий, прямая конкуренция с таким крупным предприятием у нас отсутствует. У нас разные каналы сбыта: у "Владхлеба" свои фирменные магазины, где они продают только свои кондитерские изделия. Мы туда не стремимся. Наше предприятие имеет пять своих розничных точек - небольшие киоски и павильоны. Плюс еще около 30 магазинов, куда наша фирма поставляет свою продукцию. Получается, что у нас разный потребитель. Поэтому конкурируем мы только с такими же небольшими предприятиями, как наше. И тут выигрывает тот, у кого лучше качество продукции".

Но несмотря на то, что трудностей у мелких производителей хватает, есть у них и несомненное преимущество перед более крупными собратьями - они более мобильны. По словам владельцев пекарен, вся выпечка кондитерки - ручной труд. А это значит, что они способны перестроить свое производство на новый вид продукции в течение недели.

"Потребительский спрос на эту продукцию меняется довольно часто, поэтому мы постоянно разрабатываем новинки. Сегодня хорошо продаются "Мютаки", а завтра на "ура" пойдет "Курабье" или "Орешки", - рассказывает директор ООО "Сладко" Галина ГОЛЫШЕВА. - Маленькая пекарня способна быстро уловить эти тенденции и перестроиться, а большому предприятию, где дорогостоящая линия выпускает всего несколько видов продукции, сделать это сложно".

Продукт политический

Возможно, именно изменчивый потребительский спрос и дает частным пекарням шанс выжить. "Пока мы выживаем за счет того, что способны увеличить ассортиментный ряд", - говорит Ольга Макарова. - В моей фирме это около ста наименований, включая торты. Но суммарный тоннаж выпускаемой продукции не увеличивается. Если в самом начале нашей работы у нас было 5 наименований и тонна продукции в сутки, то сегодня наименований в десятки раз больше, а общий объем остался прежним. С одной стороны, предприятия расширяются, осваивают новые виды рецептур, пакуют печенье в новые виды тары, с другой - идет постоянный рост себестоимости. Только вот поднять цены на продукцию бывает порой страшно".

Страх объясняется довольно легко. Хлеб и все его мучные производные остаются политическим продуктом.

"Уже подмечено, что если цена на хлеб повышается на рубль, спрос на нашу продукцию резко падает. Покупатель объясняет это тем, что хлеб дорогой, и ему уже не до излишеств. Бороться с этим очень тяжело, "хлебная" ментальность населения дает о себе знать", - рассказывает Ольга Макарова.

Вся сила - в нише

Все же, несмотря на все трудности, кондитерка стремительно развивается. Главная задача, стоящая перед производителями, - удержать свою долю рынка. При этом каждый решает ее по-своему.

"Наш кондитерский цех создан в структуре многопрофильного предприятия ООО "Эксперимент", - рассказывает представитель компании Галина ОСТРОУХ. - На рынке общепита мы 20 лет, но цех открыли два года назад. Руководство компании посчитало, что если имеются собственные точки общепита (буфеты, столовые), то какой смысл покупать для них кондитерку на стороне. Поэтому стали сами производить, правда, объемы небольшие, но свои потребности мы закрываем".

"Наш рынок - это детские лагеря и санатории в пригороде Владивостока, - говорят в ЧП Арсланова. - Мы работаем 12 лет, у нас есть постоянные клиенты, так что за каналы сбыта волноваться не приходится".

А ООО "Сладко", производящее ежесуточно около ста килограммов продукции, предпочитает работать с крупными супермаркетами. "Из 20 видов печенья, которые мы выпускаем, наш основной конек - восточные сладости. Они у нас хорошего качества, и небольшие партии уходят в супермаркеты. Продукция имеет стабильные продажи, и переориентироваться на другие каналы сбыта мы пока не собираемся", - говорит представитель фирмы Галина Голышева.

Хитрый производитель

У предпринимателя Ольги Макаровой противоположное мнение о том, где производителю выгодно реализовывать свой товар. "В супермаркетах большая наценка. Необходимо налаживать собственную систему продаж. Кроме этого, продукцию нужно сделать узнаваемой. Имя производителя должно ассоциироваться с качеством, или наоборот. При этом сам производитель должен следить за теми торговыми точками, куда он отдает продукцию на реализацию".

Еще одним положительным моментом, который отмечают все производители, является то, что на этом рынке перестали работать нелегальные пекарни. Все опрошенные руководители заявили, что данная проблема их уже не волнует.

Тревогу вызывает растущие цены на сырье и электроэнергию. В компаниях отмечают, что если цена на муку в этом году для них приемлема (7 руб. за кг, против прошлогодних 8-10 руб.), то маргарин, изюм, сахар постоянно дорожают.

Есть у участников рынка и свои хитрости. В последнее время все большим спросом пользуется продукция в пластиковых контейнерах. Вот только стоимость контейнера для небольшого торта составляет 20 руб., при цене самого торта в 100 руб. "Продавец упаковки повысил цены, мы этого сделать не можем. Приходится уменьшать вес. Так, если раньше в контейнере было 400 граммов печенья, то сегодня - 350. Может, это не совсем правильно по отношению к потребителю, но иначе нам не выжить", - говорят производители.