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"Зависшая" интернет-оплата
Не успела продвинутая часть населения Владивостока оценить по достоинству и освоить услугу "Информационной службы 516", касающихся оплаты жилищно-коммунальных услуг через интернет, как, похоже, приходится возвращаться к "бумажной версии".
Система расчетов через Интернет "ИнтЭлит" была создана в 2003 г. по инициативе генерального директора ДВЭУК Виктора МЯСНИКА, совместными усилиями "Дальэнергосбыта", ОАО "Дальэнерго" и "Информационной службой 516". Жители Владивостока могли оплатить счета по квартплате, электричеству, теплу, телефону, сделать денежные переводы и пр., не выходя из дома или офиса, и в любое время суток. Клиентам системы требовалось лишь через тот же Интернет приобрести платежную карточку на 1000 или 3000 руб.
Карточку платежной системы "ИнтЭлит" доставлял курьер бесплатно. Сроки прохождения таких платежей минимальны, например, коммунальные услуги, плата за электричество, горячую воду и отопление - один день, а оплата за телефон - всего 30 минут.
Однако такой е-сервис по информации из "Службы 516" в настоящее время находится в подвешенном положении. Вполне возможно, что эта услуга будет закрыта совсем или будет закрыта на время, с целью подвергнуть ее серьезной переделке.
Причины такого положения дел менеджментом "Службы 516" не назывались, однако очевидно, что они связаны с незначительным количеством клиентов. Понятно, что Интернет, несмотря на свое стремительное распространение, есть далеко не в каждой семье, да и не все рабочие места имеют доступ во всемирную сеть. Кроме того, большинство владивостокцев, фактически живя от зарплаты до зарплаты, просто не в состоянии позволить себе по сути кредитовать самих себя с отложенной даже на несколько дней оплатой услуг "коммуналки". Ну, а многие из тех, кем это услуга была бы востребована, пожалуй, еще не успели осознать ее удобства.
Несомненно, что рано или поздно знамя интернет-оплаты во Владивостоке будет вновь поднято. И совсем скоро. Только владивостокцам до нее надо немного дорасти, а организаторам сервиса стоит заранее продумать не только техническую сторону вопроса, но и маркетинговую.
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