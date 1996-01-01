Фотомобильник

Недавно в Москве прошла презентация уникального мобильного телефона, который недавно выпустила на рынок финская фирма Nokia. Модель носит название N90. По своим функциям этот мобильник больше напоминает фотоаппарат, нежели телефон...

Корпорация Nokia представила в галерее RuArt модной московской публике и журналистам эксклюзивную выставку российского мэтра фотографии Влада ЛОКТЕВА. Все его работы были сделаны телефоном Nokia N90. В числе гостей выставки были замечены Екатерина СТРИЖЕНОВА, Андрей МАЛАХОВ, Тина КАНДЕЛАКИ, Антон КОМОЛОВ, Александр ДОМОГАРОВ, Марина АЛЕКСАНДРОВА, Марат БАШАРОВ, Артемий ТРОИЦКИЙ, а также другие звезды российского шоу-бизнеса. Среди этой публики оказался и корреспондент "ЗР".

Подробнее о самом телефоне. Nokia N90 выполнен на базе ведущей платформы Series 60 и представляет собой трехдиапазонный телефон для сетей GSM 900/1800/1900, EDGE и WCDMA. Модель N90 является флагманским камерофоном в семействе Nokia Nseries, недавно запущенной серии высокопроизводительных мультимедийных устройств. Телефон оснащен оптикой Carl Zeiss и поэтому имеет самые современные возможности по работе с видеокамерой. Nokia N90 может похвастаться 2-мегапиксельной камерой с функциями автофокуса и 20-кратного цифрового зума, встроенной вспышкой, режимом макросъемки для получения снимков с близкого расстояния и высококачественной записью видео с возможностью редактирования непосредственно в телефоне.

- По нашим прогнозам, уже в этом году рынок камерофонов перекроет рынок цифровых фотоаппаратов в четыре раза, - заявил Юха ПУТКИРАНТА, старший вице-президент Nokia Multimedia Imaging. - Причем наблюдается не только невероятный рост рынка, но и стремительное расширение функциональности камерофонов, характеристики которых не отстают от пожеланий все более требовательных фотографов, подтверждением чего является Nokia N90. Выполненный в революционном стиле "поворачивай-и-снимай" с множеством углов поворота, Nokia N90 отличается простотой использования и высоким качеством мобильной фотосъемки.

Оснащенный двумя дисплеями, Nokia N90 предлагает два режима моментальной фотосъемки и записи видео. Просто поверните уникальный поворотный механизм - и 2-мегапиксельная камера автоматически приготовится к высококачественной съемке. Удобно расположенная кнопка спуска и внешний дисплей (128x128 пикселей, 65536 цветов), используемый как видоискатель, максимально упрощают процесс фотосъемки. Раскройте и поверните основной дисплей (352x416 пикселей) - и Nokia N90 уже готов снимать видео в формате MP4, используя в качестве видоискателя горизонтальный дисплей с высоким разрешением (352x416 пикселей), отображающий до 262144 цветов. Отдельные кнопки записи и увеличения (включая 8-кратное цифровое увеличение при записи видео) обеспечивают удобство работы с камерой одной рукой.

Распечатка изображений теперь возможна напрямую из галереи телефона - для этого необходимо лишь несколько нажатий. Используя пакет Nokia XpressPrint, пользователи получают широкие возможности печати с мобильного устройства. Например, можно воспользоваться соединением PictBridge, которое позволяет подключить телефон напрямую к совместимому фотопринтеру при помощи кабеля USB, беспроводной технологией Bluetooth для беспроводной печати или просто извлечь карточку памяти MMC уменьшенного размера (RS-MMC) из телефона и вставить ее в совместимый принтер.

Фотографии и видеоклипы, снятые на Nokia N90, могут храниться во внутренней памяти объемом 31 Мб или на карточке памяти RS-MMC объемом 64 Мб, входящей в комплект поставки. Кроме того, в распоряжении пользователей имеется пакет Nokia PC Suite Image Store, который позволяет хранить снимки в максимальном разрешении и автоматически передавать изображения и видеоклипы на компьютер.

Фотографии и видеоклипы можно немедленно отправить MMS-сообщением, электронной почтой или загрузить в интернет-альбом непосредственно из новой вращающейся галереи (которая также позволяет редактировать изображения и видеозаписи). В дальнейшем видеозаписи могут быть с легкостью отредактированы при помощи поставляемого в комплекте программного обеспечения Adobe Mobile Video Editor.

В качестве представителя нового модельного ряда мультимедийных устройств Nokia Nseries с самыми широкими функциональными возможностями, Nokia N90 демонстрирует объединенную мощь функций для работы с изображениями, возможностей смартфона и 3G. Предлагаемые 3G-сетями функции двусторонней видеосвязи, передачи видео и push-сообщений электронной почты дополняются органайзером, поддержкой потокового видео, интернет-браузером и дополнительным программным обеспечением.