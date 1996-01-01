Приморье осталось без картошки

Приморский край в этом году остался практически без своего картофеля.

Как сообщили "ЗР" в Госпродагентстве, закупочный план по картофелю в 2005 г. выполнен только на 20%. Причиной стал неурожай этой культуры практически во всех хозяйствах края, поэтому цена на картофель на рынках может подняться до 20 руб. за кг. В то же время закупочная цена, по которой в этом и прошлом годах картофель закупался Госпродагентством, составляет всего 3 руб. за кг. Однако Приморье без картошки не останется, недостающие объемы завезут из Сибири и Китая.