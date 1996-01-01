Российские "топы" готовы платить за ПО?

Как показывает исследование, среди топ-менеджеров российских компаний уже начинает складываться понимание того, что за чужую интеллектуальную собственность - в том числе, и программное обеспечение (ПО), - нужно платить. Однако руководство не всегда владеет информацией о масштабах использования пиратского софта в собственной организации, а подчиненные не спешат доносить эти сведения до боссов.

Составить портрет российского интернет-покупателя легального программного обеспечения попытались специалисты компании "Софткей". Опрос проводился среди посетителей этого интернет-магазина (было обработано свыше 6 тыс. анкет), хоть раз совершавших в нем покупку.

Самый интересный вывод опроса - что большинство топ-менеджеров даже не подозревает, что в их компании используется пиратское ПО. Только 10% директоров отметили, что все программные продукты, используемые организацией, являются нелицензионными. В то же время, чем ниже по служебной лестнице, тем более реальными становятся цифры: так, 59% заместителей директоров и 67% руководителей отдела отметили, что в компании присутствует пиратское программное обеспечение, и лишь 33% и 20%, соответственно, сказали, что все ПО является лицензионным.

Программисты уже более реально оценивают ситуацию - 78% респондентов признали наличие пиратского ПО в организации, и только 18% не знают о нем. А вот из системных администраторов уже 85% отметили, что в компании присутствует нелицензионное программное обеспечение, и только 12% сказали, что все ПО является лицензионным. Это почти совпало с оценкой уровня пиратства в России, приведенной IDC и BSA (Business Software Alliance), согласно которой доля нелицензионного ПО в России составляет 87% и оценивается в $1,3 млрд. Стоит отметить, правда, что российские разработчики ПО (в частности, крупнейший из них - фирма "1С") называют оценки западных борцов с пиратством несколько завышенными, не учитывающими доли отечественного софта. Кроме того, можно предположить, что не все топ-менеджеры, участвовавшие в опросе, были искренни в своем неведении реального положения дел в компании. Впрочем, по словам генерального директора "Софткей" Феликса МУЧНИКА, в пользу достоверности опроса говорит тот факт, что примерно три четверти ответов были анонимными.

"Видимо, в обществе "топов" уже неприлично воровать интеллектуальную собственность, но эта неприличность еще не выразилась в реальных покупках, - рассказал в интервью CNews г-н Мучник. - То есть верхушка - это как бы начавшаяся складываться этика бизнеса у "белых воротничков", но чем ниже, тем реальнее жизнь во взглядах "синих воротничков"".

В ходе опроса также выяснилось, что большая часть покупателей легального ПО территориально проживают в Москве или Московской области (47% респондентов). Доля Санкт-Петербурга составляет лишь 8%, а других городов страны - 44%. Стоит отметить, что на Новосибирск и Екатеринбург приходится по 4% покупателей легального ПО в интернете, а на Владивосток - 3%.

Оказалось также, что больше половины покупателей (53%) находятся в возрастной группе от 26 до 37 лет и работают, в основном, в сферах ИТ, транспорта, энергетики. В 9 из 10 случаев покупку совершают мужчины, и лишь каждый десятый заказ делает женщина. Как правило, это женщина в возрасте от 22 до 41 года, занимающая руководящую позицию в среднем звене компании или бухгалтер (20%). Этим Россия пока отличается от Запада, где большинство покупателей программного обеспечения - женщины.