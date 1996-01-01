Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российские "топы" готовы платить за ПО?
Как показывает исследование, среди топ-менеджеров российских компаний уже начинает складываться понимание того, что за чужую интеллектуальную собственность - в том числе, и программное обеспечение (ПО), - нужно платить. Однако руководство не всегда владеет информацией о масштабах использования пиратского софта в собственной организации, а подчиненные не спешат доносить эти сведения до боссов.
Составить портрет российского интернет-покупателя легального программного обеспечения попытались специалисты компании "Софткей". Опрос проводился среди посетителей этого интернет-магазина (было обработано свыше 6 тыс. анкет), хоть раз совершавших в нем покупку.
Самый интересный вывод опроса - что большинство топ-менеджеров даже не подозревает, что в их компании используется пиратское ПО. Только 10% директоров отметили, что все программные продукты, используемые организацией, являются нелицензионными. В то же время, чем ниже по служебной лестнице, тем более реальными становятся цифры: так, 59% заместителей директоров и 67% руководителей отдела отметили, что в компании присутствует пиратское программное обеспечение, и лишь 33% и 20%, соответственно, сказали, что все ПО является лицензионным.
Программисты уже более реально оценивают ситуацию - 78% респондентов признали наличие пиратского ПО в организации, и только 18% не знают о нем. А вот из системных администраторов уже 85% отметили, что в компании присутствует нелицензионное программное обеспечение, и только 12% сказали, что все ПО является лицензионным. Это почти совпало с оценкой уровня пиратства в России, приведенной IDC и BSA (Business Software Alliance), согласно которой доля нелицензионного ПО в России составляет 87% и оценивается в $1,3 млрд. Стоит отметить, правда, что российские разработчики ПО (в частности, крупнейший из них - фирма "1С") называют оценки западных борцов с пиратством несколько завышенными, не учитывающими доли отечественного софта. Кроме того, можно предположить, что не все топ-менеджеры, участвовавшие в опросе, были искренни в своем неведении реального положения дел в компании. Впрочем, по словам генерального директора "Софткей" Феликса МУЧНИКА, в пользу достоверности опроса говорит тот факт, что примерно три четверти ответов были анонимными.
"Видимо, в обществе "топов" уже неприлично воровать интеллектуальную собственность, но эта неприличность еще не выразилась в реальных покупках, - рассказал в интервью CNews г-н Мучник. - То есть верхушка - это как бы начавшаяся складываться этика бизнеса у "белых воротничков", но чем ниже, тем реальнее жизнь во взглядах "синих воротничков"".
В ходе опроса также выяснилось, что большая часть покупателей легального ПО территориально проживают в Москве или Московской области (47% респондентов). Доля Санкт-Петербурга составляет лишь 8%, а других городов страны - 44%. Стоит отметить, что на Новосибирск и Екатеринбург приходится по 4% покупателей легального ПО в интернете, а на Владивосток - 3%.
Оказалось также, что больше половины покупателей (53%) находятся в возрастной группе от 26 до 37 лет и работают, в основном, в сферах ИТ, транспорта, энергетики. В 9 из 10 случаев покупку совершают мужчины, и лишь каждый десятый заказ делает женщина. Как правило, это женщина в возрасте от 22 до 41 года, занимающая руководящую позицию в среднем звене компании или бухгалтер (20%). Этим Россия пока отличается от Запада, где большинство покупателей программного обеспечения - женщины.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин