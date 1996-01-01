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На строителей жалуются. Президенту

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В текущем году на имя Президента России увеличилось количество жалоб в отношении коммерческих фирм, которые занимаются строительством жилья. Как сообщает управление Президента РФ по работе с обращениями граждан, "в основном, претензии относятся к компаниям, ведущим долевое сооружение многоквартирных домов".

Авторы писем жалуются президенту, что многие коммерческие структуры не выполняют взятых обязательств, после того как люди еще на этапе проектирования объекта вносят деньги за квартиры. Подобные обращения поступили из 24 регионов страны.

Как показывает анализ писем, отмечает управление, "даже строительные фирмы с хорошей репутацией позволяют себе сомнительные операции". При этом авторы жалоб утверждают, что "происходит это с попустительства местных властей". "Обращения свидетельствуют о том, что между самими властными структурами порой нет согласия и должной ответственности перед населением", - отмечает управление.

Авторы писем президенту возлагают большие надежды на принятый Госдумой закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", полагая, что он позволит устранить с рынка строительства недвижимости сомнительные структуры.

Однако, сообщает управление, "хотя этот закон вступил в действие в апреле нынешнего года, подзаконные акты, направленные на его реализацию, федеральными ведомствами еще не подготовлены, и поэтому многие организации действуют по-старому".

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