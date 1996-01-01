Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На строителей жалуются. Президенту
В текущем году на имя Президента России увеличилось количество жалоб в отношении коммерческих фирм, которые занимаются строительством жилья. Как сообщает управление Президента РФ по работе с обращениями граждан, "в основном, претензии относятся к компаниям, ведущим долевое сооружение многоквартирных домов".
Авторы писем жалуются президенту, что многие коммерческие структуры не выполняют взятых обязательств, после того как люди еще на этапе проектирования объекта вносят деньги за квартиры. Подобные обращения поступили из 24 регионов страны.
Как показывает анализ писем, отмечает управление, "даже строительные фирмы с хорошей репутацией позволяют себе сомнительные операции". При этом авторы жалоб утверждают, что "происходит это с попустительства местных властей". "Обращения свидетельствуют о том, что между самими властными структурами порой нет согласия и должной ответственности перед населением", - отмечает управление.
Авторы писем президенту возлагают большие надежды на принятый Госдумой закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", полагая, что он позволит устранить с рынка строительства недвижимости сомнительные структуры.
Однако, сообщает управление, "хотя этот закон вступил в действие в апреле нынешнего года, подзаконные акты, направленные на его реализацию, федеральными ведомствами еще не подготовлены, и поэтому многие организации действуют по-старому".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам