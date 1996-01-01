Жилищный кодекс страшней монетизации

Жилищный кодекс, принятый 1 марта 2005 г., нуждается в серьезной доработке - таков единодушный вердикт, вынесенный участниками круглого стола "Новые реалии ЖКХ", прошедшего в ИА "Росбалт". В нынешнем виде документ весьма противоречив и несет в себе серьезный конфликт интересов между собственниками жилья, коммунальными службами и муниципальными органами.

Если оставить все как есть, это спровоцирует всплеск социальных волнений, первые признаки которых уже появились. Так, например, члены жилищно-строительных кооперативов открыто возмущаются положением закона, согласно которому до 1 января 2007 г. ЖСК должны преобразоваться в товарищества собственников жилья или попросту будут ликвидированы. При этом никакого логичного обоснования данной меры представители кооперативов, равно как и независимые эксперты, углядеть не могут. А между тем подобное преобразование влечет за собой неоправданные организационные проблемы и финансовые затраты.

Примечательно, что касается данная норма только тех ЖСК, в которых все члены уже выплатили свои паи, благодаря чему возникает парадоксальная ситуация, когда злостные неплательщики становятся спасителями для добросовестных коллег.

Но это все цветочки по сравнению с тем положением, в котором оказались жильцы общежитий, аварийных домов и служебных квартир, не имеющие права приватизировать свое жилье до тех пор, пока оно не переведено в муниципальную собственность. Процесс этот тормозится по многим причинам.

В частности, владельцы общежитий не торопятся расставаться с "кормушкой" в виде сдаваемых внаем комнат. Да и муниципальные органы не горят желанием принимать на баланс городского бюджета ветхие строения, которыми по большей части являются подобные дома. И даже там, где передача зданий муниципалитету все-таки состоялась, в приватизации их жильцам зачастую отказывают, вопреки закону. Преодоление подобных противоречий потребует немало времени, а по новому кодексу с 1 марта 2006 г. население данного рода жилья будет лишено права его приватизировать.

Таким образом, уже сейчас понятно, что с принятием Жилищного кодекса значительная часть россиян - речь идет примерно о 10 млн граждан - фактически лишилась перспективы стать собственниками хоть какой-нибудь недвижимости. Здесь будет нелишним напомнить, что злополучный кодекс принимался в пакете законов о доступном жилье вместе с законопроектами об ипотеке. А в итоге сделал жилье для многих людей еще более недоступным. Ведь для того, чтобы получить ипотечный кредит, даже на льготных условиях, необходимо иметь за душой нечто большее, чем ветхую комнату в чужом доме.

Также много нареканий со стороны экспертов вызывает норма, зафиксированная в ст.161 Жилищного кодекса. Она гласит, что до 1 марта 2006 г. собственники помещений в многоквартирных домах обязаны выбрать форму управления своим домом: передать эти функции Управляющей компании, организовать товарищество собственников жилья или отдать квартиры в непосредственное управление самим собственникам. Если жильцы не успеют сделать выбор до "часа Х", управляющую копанию назначат местные власти.

Между тем на сегодняшний день определились, по разным оценкам, от 0,5% до 5% всех жителей многоквартирных домов России, и за оставшиеся 4 месяца вряд ли этот показатель сильно изменится.

Здесь тоже все не так просто. Во-первых, собрать необходимое для принятия требуемого решения большинство людей, проживающих в нескольких десятках квартир, само по себе достаточно проблематично: не больно-то любят городские жители посещать подобные домовые заседания. Во-вторых, опять же, возникает конфликт интересов, поскольку исторически сложившийся контингент жильцов в подобных домах достаточно разнороден и то, что жизненно важно для одних, абсолютно не нужно другим - а платежи-то, по закону, обязательны для всех. Особенно это характерно для старых домов в центре города, где одновременно проживает обеспеченная современная элита и чудом выжившие в этих "оазисах благополучия" малоимущие старушки.

Как отметил один из участников круглого стола, элита захочет теннисный корт во дворе и обширный гараж, а бабулькам, которые ни тем, ни другим пользоваться не будут, наряду со всеми придется за это платить. Поэтому более или менее удачно товарищества собственников действуют только в новых домах, где проживают люди примерно одинакового уровня достатка.

И, наконец, немало вопросов вызывает деятельность самих управляющих компаний. "Их статус в Жилищном кодексе не определен, - указывает заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей ШИРОКОВ, - нет понятия лицензирования, профессионализма: на рынок, по сути, может прийти любой".

То есть нет никакой гарантии, что, собрав деньги с жильцов, подобная организация честно передаст их коммунальщикам. А в случае неуплаты поставщики коммунальных услуг, возможно, будут судиться с УК, но, скорее всего, предпочтут просто перекрывать заглушки.