Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Перепланировкам дадут бой
Администрация Владивостока намерена дать бой несанкционированным перепланировкам в жилом фонде города. Об этом заявили чиновники городской администрации на пресс-конференции, которая состоялась в минувшую пятницу.
Как отметила начальник управления по учету и распределению жилой площади Лариса НЕЧАЕВА, в настоящее время узаконен перевод жилых помещений в нежилые примерно в 20% случаев. Организации и фирмы, используя жилье, незаконно экономят на своих расходах. Сейчас им дается довольно короткое время либо узаконить перевод помещений в нежилые, либо восстановить их жилой статус. Иначе собственникам грозят суровые санкции.
Особо серьезно могут пострадать граждане, которые сделали в своих квартирах несанкционированные перепланировки. Новый Жилищный кодекс даже предусматривает возможность выселения "перестройщиков" из квартиры. Причем не только из муниципальной, но и собственной. При этом квартира может быть продана, а ее бывшему владельцу выплачена сумма проданной по суду квартиры за минусом судебных издержек, которые полностью возмещает ответчик.
Администрация г. Владивостока намерена бороться с перепланировками, которые нарушили общественный статус холлов и коридоров жилых зданий, переходных лоджий и балконов. Даже если на то есть согласие соседей, это не всегда допустимо по проекту дома.
В настоящее время в судах г. Владивостока рассматривается несколько дел по перепланировкам. Готовится еще несколько исков. Затем их поток может заметно усилиться, потому что, как было заявлено, администрация готова дойти в этом вопросе до каждой квартиры и офиса. Тем более что в городе буквально не осталось ни одного дома, который бы не задели перепланировки. Их опасность в том, что они могут привести в конечном счете к разрушению зданий и гибели людей. К счастью, таких последствий во Владивостоке пока еще не было.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- Что будет с ценами на топливо до конца года
- Красной рыбы становится все меньше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа