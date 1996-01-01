Перепланировкам дадут бой

Администрация Владивостока намерена дать бой несанкционированным перепланировкам в жилом фонде города. Об этом заявили чиновники городской администрации на пресс-конференции, которая состоялась в минувшую пятницу.

Как отметила начальник управления по учету и распределению жилой площади Лариса НЕЧАЕВА, в настоящее время узаконен перевод жилых помещений в нежилые примерно в 20% случаев. Организации и фирмы, используя жилье, незаконно экономят на своих расходах. Сейчас им дается довольно короткое время либо узаконить перевод помещений в нежилые, либо восстановить их жилой статус. Иначе собственникам грозят суровые санкции.

Особо серьезно могут пострадать граждане, которые сделали в своих квартирах несанкционированные перепланировки. Новый Жилищный кодекс даже предусматривает возможность выселения "перестройщиков" из квартиры. Причем не только из муниципальной, но и собственной. При этом квартира может быть продана, а ее бывшему владельцу выплачена сумма проданной по суду квартиры за минусом судебных издержек, которые полностью возмещает ответчик.

Администрация г. Владивостока намерена бороться с перепланировками, которые нарушили общественный статус холлов и коридоров жилых зданий, переходных лоджий и балконов. Даже если на то есть согласие соседей, это не всегда допустимо по проекту дома.

В настоящее время в судах г. Владивостока рассматривается несколько дел по перепланировкам. Готовится еще несколько исков. Затем их поток может заметно усилиться, потому что, как было заявлено, администрация готова дойти в этом вопросе до каждой квартиры и офиса. Тем более что в городе буквально не осталось ни одного дома, который бы не задели перепланировки. Их опасность в том, что они могут привести в конечном счете к разрушению зданий и гибели людей. К счастью, таких последствий во Владивостоке пока еще не было.