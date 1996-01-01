Владивосток нужно причесать и постричь,

Владивосток нуждается в ландшафтном дизайнере, убежден зав. кафедрой ландшафтного дизайна ВГУЭС, член Союза архитекторов России, доцент Григорий ИГНАТОВ и делится с читателями "ЗР" своим мыслями по этому поводу.

- Ландшафтный дизайн называют искусством III тысячелетия, хотя его истоки идут еще из античных времен. Да и дореволюционная Россия славилась своими садово-парковыми ансамблями, один Петергоф чего стоит! Если же говорить о советском периоде, то в это время в ходу были несколько иные понятия - "озеленение", "благоустройство", поэтому ни о дизайне, ни о художественном видении среды речи не было. В строительных сметах выделялась строка на благоустройство территории, но на этом чаще всего все и заканчивалось. Поэтому у нас, в принципе, не сложилась культура ландшафтного дизайна. Кстати, на Западе на протяжении более ста лет крупные университеты имеют кафедры ландшафтного дизайна. Представляете, насколько далеко они продвинулись в изучении этой разновидности дизайна? В России же это направление только начинает набирать обороты.

У нас огромная страна с обширными незаселенными территориями, но, как ни парадоксально, даже в сравнении с Японией почему-то ощущается эффект тесноты. Мы живем очень скученно и тесно, нам не хватает воздуха. А главное, наши города требуют другого к себе отношения.

Посмотрите, во Владивостоке не обустроены ни набережные, ни рекреационные зоны, нет ни одного бульвара. А там, где есть зеленые насаждения, не хватает хорошего "парикмахера": город нужно элементарно "причесать" и "постричь". Да что там говорить, когда вместо дворов у нас проезды. А ведь наш город просто уникален по своему рельефу, и это можно замечательно обыграть.

- Какие конкретные проблемы можно решить с помощью ландшафтного дизайна?

- У него огромные возможности, просто нужно правильно их использовать. Например, улучшить видовые характеристики города, снизить шумовое воздействие транспортных развязок, компенсируя их негативное влияние, что вполне реально (и согласитесь, очень актуально для нашего города), - словом, создать качественно новый образ города.

- Почему же этого не происходит? Все упирается в вопрос денег?

- Мне кажется, дело отнюдь не в деньгах и не в городской власти. Инициатива жить в гармонии с собой и окружающим тебя миром должна исходить, прежде всего, от самих горожан. Мало совершенствовать имеющиеся организационные структуры, нужно менять свое сознание. Отношение к городу как месту постоянного проживания у нас на очень низком уровне. Поэтому мы должны научиться уважать и любить самих себя и уже через это научиться любить свой город. Каждый должен отвечать сам за себя, отдавая себе отчет в том, что это мой город, моя улица, мой двор. А потому здесь нельзя сорить, ходить по газонам, уничтожать клумбы.

Если мы хотим жить достойно - нужно взглянуть на город другими глазами. Многие вещи нам даже не бросаются в глаза. На улицах Владивостока много красивых женщин - шикарно одетых, в дорогой обуви - но по какой грязи они порой ходят? Мы не обращаем на это внимание, но приезжающих в город иностранцев это просто шокирует. Они никак не могут понять, почему мы готовы тратить большие деньги на что угодно, но только не на то, что нас окружает.

Я два года стажировался в Америке и воочию наблюдал совершенно другую ситуацию. И дело даже не в том, что там продумано все до мелочей: время посадки и цветения, цветовые сочетания растений... Главное, там на уровне инстинкта оброненный клочок бумаги немедленно отправляется в урну.

Кстати, я был удивлен, увидев на улицах Сан-Франциско большое количество пальм, ведь климат для них там не благоприятен; оказывается, они выставлены на набережных города в больших контейнерах и облагораживают панораму города только в теплое время года, а к зиме их убирают в оранжереи. У нас тоже могут применяться подобные варианты. Причем разнообразие и богатейший состав приморской флоры позволяют найти достойную замену красивым, но капризным заморским растениям. Вьющиеся лианы, можжевельник, туя, хвойные деревья выглядят не менее роскошно, а главное, отлично адаптированы к нашему климату.

У нас можно видеть интересные ландшафтные работы. Например, садово-парковый комплекс ВГУЭС с его экологической тропой, Японским садом камней, аллеей сакуры и цветником тюльпанов. Немало достойных образцов ландшафтного дизайна пригородах Владивостока: на Санаторной, Седанке, Океанской..., но все это спрятано за высокими заборами. К тому же, это исключительно частная инициатива.

- Каким вы видите Владивосток?

- Городу нужны парки, скверы, бульвары. С учетом владивостокского рельефа очень хорошо у нас смотрелись бы многоступенчатые сады, прогулочные дорожки. Владивосток просто задыхается без этого. Да мало ли что можно сделать с точки зрения ландшафтного дизайна! Загазованный, напичканный автомобилями город обязательно должен утопать в зелени, но при этом озеленение должно быть хорошо продуманным. Без городской политики в этой области не обойтись. Но нужны не разовые акции, а хорошо продуманная политика. Кроме того, у города обязательно должен быть свой ландшафтный дизайнер, который будет работать в тесном взаимодействии с городским архитектором. Только приведя в порядок городские улицы, можно будет говорить о привлекательности города, причем не только туристической, но и инвестиционной. Владивосток - это действительно жемчужина. Но чтобы она как следует засверкала, ей нужно придать достойное обрамление.