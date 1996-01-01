Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток нужно причесать и постричь,
Владивосток нуждается в ландшафтном дизайнере, убежден зав. кафедрой ландшафтного дизайна ВГУЭС, член Союза архитекторов России, доцент Григорий ИГНАТОВ и делится с читателями "ЗР" своим мыслями по этому поводу.
- Ландшафтный дизайн называют искусством III тысячелетия, хотя его истоки идут еще из античных времен. Да и дореволюционная Россия славилась своими садово-парковыми ансамблями, один Петергоф чего стоит! Если же говорить о советском периоде, то в это время в ходу были несколько иные понятия - "озеленение", "благоустройство", поэтому ни о дизайне, ни о художественном видении среды речи не было. В строительных сметах выделялась строка на благоустройство территории, но на этом чаще всего все и заканчивалось. Поэтому у нас, в принципе, не сложилась культура ландшафтного дизайна. Кстати, на Западе на протяжении более ста лет крупные университеты имеют кафедры ландшафтного дизайна. Представляете, насколько далеко они продвинулись в изучении этой разновидности дизайна? В России же это направление только начинает набирать обороты.
У нас огромная страна с обширными незаселенными территориями, но, как ни парадоксально, даже в сравнении с Японией почему-то ощущается эффект тесноты. Мы живем очень скученно и тесно, нам не хватает воздуха. А главное, наши города требуют другого к себе отношения.
Посмотрите, во Владивостоке не обустроены ни набережные, ни рекреационные зоны, нет ни одного бульвара. А там, где есть зеленые насаждения, не хватает хорошего "парикмахера": город нужно элементарно "причесать" и "постричь". Да что там говорить, когда вместо дворов у нас проезды. А ведь наш город просто уникален по своему рельефу, и это можно замечательно обыграть.
- Какие конкретные проблемы можно решить с помощью ландшафтного дизайна?
- У него огромные возможности, просто нужно правильно их использовать. Например, улучшить видовые характеристики города, снизить шумовое воздействие транспортных развязок, компенсируя их негативное влияние, что вполне реально (и согласитесь, очень актуально для нашего города), - словом, создать качественно новый образ города.
- Почему же этого не происходит? Все упирается в вопрос денег?
- Мне кажется, дело отнюдь не в деньгах и не в городской власти. Инициатива жить в гармонии с собой и окружающим тебя миром должна исходить, прежде всего, от самих горожан. Мало совершенствовать имеющиеся организационные структуры, нужно менять свое сознание. Отношение к городу как месту постоянного проживания у нас на очень низком уровне. Поэтому мы должны научиться уважать и любить самих себя и уже через это научиться любить свой город. Каждый должен отвечать сам за себя, отдавая себе отчет в том, что это мой город, моя улица, мой двор. А потому здесь нельзя сорить, ходить по газонам, уничтожать клумбы.
Если мы хотим жить достойно - нужно взглянуть на город другими глазами. Многие вещи нам даже не бросаются в глаза. На улицах Владивостока много красивых женщин - шикарно одетых, в дорогой обуви - но по какой грязи они порой ходят? Мы не обращаем на это внимание, но приезжающих в город иностранцев это просто шокирует. Они никак не могут понять, почему мы готовы тратить большие деньги на что угодно, но только не на то, что нас окружает.
Я два года стажировался в Америке и воочию наблюдал совершенно другую ситуацию. И дело даже не в том, что там продумано все до мелочей: время посадки и цветения, цветовые сочетания растений... Главное, там на уровне инстинкта оброненный клочок бумаги немедленно отправляется в урну.
Кстати, я был удивлен, увидев на улицах Сан-Франциско большое количество пальм, ведь климат для них там не благоприятен; оказывается, они выставлены на набережных города в больших контейнерах и облагораживают панораму города только в теплое время года, а к зиме их убирают в оранжереи. У нас тоже могут применяться подобные варианты. Причем разнообразие и богатейший состав приморской флоры позволяют найти достойную замену красивым, но капризным заморским растениям. Вьющиеся лианы, можжевельник, туя, хвойные деревья выглядят не менее роскошно, а главное, отлично адаптированы к нашему климату.
У нас можно видеть интересные ландшафтные работы. Например, садово-парковый комплекс ВГУЭС с его экологической тропой, Японским садом камней, аллеей сакуры и цветником тюльпанов. Немало достойных образцов ландшафтного дизайна пригородах Владивостока: на Санаторной, Седанке, Океанской..., но все это спрятано за высокими заборами. К тому же, это исключительно частная инициатива.
- Каким вы видите Владивосток?
- Городу нужны парки, скверы, бульвары. С учетом владивостокского рельефа очень хорошо у нас смотрелись бы многоступенчатые сады, прогулочные дорожки. Владивосток просто задыхается без этого. Да мало ли что можно сделать с точки зрения ландшафтного дизайна! Загазованный, напичканный автомобилями город обязательно должен утопать в зелени, но при этом озеленение должно быть хорошо продуманным. Без городской политики в этой области не обойтись. Но нужны не разовые акции, а хорошо продуманная политика. Кроме того, у города обязательно должен быть свой ландшафтный дизайнер, который будет работать в тесном взаимодействии с городским архитектором. Только приведя в порядок городские улицы, можно будет говорить о привлекательности города, причем не только туристической, но и инвестиционной. Владивосток - это действительно жемчужина. Но чтобы она как следует засверкала, ей нужно придать достойное обрамление.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин