Галина Котелович: Сделаем Приморье привлекательным для туристов

Когда общаешься с Галиной Васильевной КОТЕЛОВИЧ, то годы в расчет можно не брать, хотя ее и называют "бабушкой рекреации". Но многие значительно более молодые люди не имеют той энергии и здравости суждений, которыми обладает она. Мы от "ЗР" поздравили ее с 70-летием и попросили ответить на некоторые вопросы.

Не отдыхаем, потому что негде

- Есть расхожее мнение, что мы не умеем отдыхать. Когда нас спрашивают почему, отвечаем, что негде. Можно ли с этим согласиться?

- Не во всем, но можно. Некоторые рекреационные объекты, которые мы проектировали очень давно, только сейчас начинают строиться.

Я уже 10 лет работаю в ДНИИМФе, и за эти годы таких объектов было запроектировано около ста. Из них строившиеся и строящиеся можно пересчитать по пальцам. Продолжает, например, развиваться центр зимнего отдыха на Шаморе - "Комета". Там же отдельными объектами ведется застройка побережья бухты Лазурной, строится ряд небольших баз отдыха - на Уссури, под Находкой, но более крупных объектов, чем "Комета", сегодня, пожалуй, нет.

- И не начинаются?

- Почему же? Недавно проект комплекса круглогодичного отдыха на реке Артемовка заказал предприниматель из Шкотовского района Владимир КИМ. В комплекс войдут система искусственных озер для рыбной ловли, лесные угодья, конюшни, тюбинги для лыжного спорта и пр. Все это должно разместиться на 5 гектарах.

Этот проект перекликается с моими прежними работами. Зимние и летние зоны отдыха работают лишь несколько месяцев в году. Оставшееся время их надо как-то содержать, что очень затратно. К тому же присутствует сезонный вандализм. Здесь же, на болоте у моря, будет разбит круглогодичный горно-морской комплекс. За счет использования морского побережья он обязательно должен стать рентабельным.

- Ну а какая от рекреационной деятельности может быть выгода для предпринимателя?

- Этот бизнес - очень хитрый. Он дает отдачу от тех развлечений, которые предлагаются людям. Например, воздушный шар, подъем на котором стоит очень дорого. Или же попробовать такой вид спорта, как горный велосипед. Это тоже дорого, но какой экстрим! В конце концов, если все эти услуги будут хорошо подобраны, преподнесены, то и весь комплекс обязательно получится.

Создайте туристам условия

- Есть ли у Приморья серьезные шансы развить международный туризм?

- Из всех объектов, которые мы сегодня имеем в городе, для международного туризма особенно привлекательным является Владивостокская крепость. Только за счет этого объекта наш город мог бы стать центром международного туризма. Это однозначно. Но с ней ничего не получается. Никто не хочет делать серьезные вложения. А эти сооружения очень грандиозны, и, чтобы привести их в порядок, нужны очень большие деньги.

Других таких объектов я больше не вижу. Думаю, что крепость еще постоит - ее трудно разрушить, и за нее еще возьмутся и освоят.

- Что, по вашему мнению, еще следует сделать, чтобы иностранные туристы захотели ехать в Приморье?

- Должны быть созданы условия. Прежде всего, гостиницы высокого класса, а что показать, мы найдем. Есть у нас прекрасные места возле Морского заповедника, около Уссурийского. Кроме того, есть разные виды научного туризма. Нашу природу можно изучать, используя имеющуюся в городе научную базу. В будущем объектами такого туризма могут стать проектируемый океанариум в районе б. Патрокл, Тигриный парк, на который уже есть проект ОАО "Приморгражданпроекта". К этому списку можно добавить еще проекты Владивостокского природного парка и парка "Русские забавы".

ОАО "Приморгражданпроект" подготовил концепцию развития рекреационных территорий Хасанского района. К этой работе подключался один из киевских институтов, сделавших прекрасный проект застройки района б. Войсмана. ДНИИМФ тоже сделал проект развития рекреации на побережье Хасанского района - там же в районе б. Войсмана запроектирован санаторий для авиаторов. В общем, проекты, которые повысили бы привлекательность края для туристов, у нас сегодня есть.

Комитет по туризму администрации края постоянно работает с предложениями по развитию международного туризма. Кстати, первая генеральная схема развития туризма в крае была сделали на основе моей диссертации еще в 1970-80-х гг. А сейчас есть уже обновленная генеральная схема. На основе этого "багажа" идет развитие инфраструктуры международного туризма и во г. Владивостоке.

В последнее время администрация города делает попытки развивать это направление, но они пока мало удаются. Даже совет по развитию туризма при администрации города сегодня как-то замер. Может быть, из-за того, что все еще нет хороших капвложений или у этого бизнеса не та привлекательность:

Взять, например, проект Владивостокского природного парка, который вошел в новый генплан. Эту работу заказал и финансировал Владивостокский лесхоз. Проект появился, а далее, чтобы все делать по-настоящему, энергии не хватило. Да и с кем сегодня можно освоить эти 18 тыс. га! Или парк "Русские забавы", который "идейно" вырос из дипломного проекта. Это тоже большая территория - 175 га. Здесь тоже сначала нашелся заказчик, и мы делали этот проект под него. Но затем он от своих планов отказался. Мы выставили "Русские забавы" на форуме АТЭС, и проектом заинтересовались москвичи.

Остров Русский - находка для спортсменов

- Недавно закончилось обсуждение генплана Владивостока. Какие из предложенных вами проектов должны быть реализованы?

- Я бы хотела, чтобы все осуществилось. Нашему институту в рамках этой работы были заказаны портовые и рекреационные объекты. Была учтена наша система территорий, которые пригодны для этих целей, - основные "пояса". Попали сюда и Владивостокский природный парк, и предложения по острову Русский. И что отрадно, его территория в основном трактуется как рекреационная. Это замечательно. Конечно, часть острова уйдет под индустриальное строительство. Но все-таки эта территория ценна тем, что она пока что еще сохранилась в естественном виде. Я предлагала построить на острове "резерв" для олимпийских тренировок, чтобы спортсмены, которые приезжают соревноваться на востоке, могли тренироваться у нас. Вообще о. Русский можно было бы впоследствии использовать и для крупных региональных спортивных событий. Взять ту же бухту Новик - это же такой великолепный гребной канал!

Еще лет 15 тому назад кто-то из корреспондентов написал, что мои проекты - для ХХI века. Может быть, поэтому только сейчас на эти проекты обратили внимание и внесли в такой документ, как генплан...