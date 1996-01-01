Наш дом - это солнце, ветер и чистое море

В Токио под эгидой Международного союза архитекторов прошла международная конференция по проблемам экологического урбанизма и архитектуры THE 2005 WORLD SUSTAINABLE BUILDING CONFERENCE. В ее работе приняла участие команда студентов-дизайнеров пятого курса Архитектурного института ДВГТУ.

На конференции свои проекты показали команды из 70 стран. При этом, по словам доцента кафедры дизайна Павла КАЗАНЦЕВА, на курсовые и дипломные работы приморских студентов внимание обратили.

На выставку пробились университетские разработки "Мансарды с солнечным отоплением". А дипломные проекты Юлии КОРКИНОЙ "Центр экологического туризма буферной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника" и Татьяны БЕЛОУСОВОЙ "Полифункциональный центр экологического дизайна" вошли в официальные каталоги выставки наряду с работами уже маститых архитекторов, авторов экопроектов.

Работы выпускников-дизайнеров тематически можно было квалифицировать как экологические проекты. Это был первый выпуск Павла Казанцева, и состоял он из тех студентов, которые 4 года специализировались на проектах энергосберегающей солнечной архитектуры с использованием экологических материалов.

Проект-победитель "Полифункциональный центр экологического дизайна" (автор Татьяна Белоусова) представляет собой фантазию о городском Владивостокском научно-демонстрационном центре. Такие центры в настоящее время имеются во многих странах мира. Основная их цель - формировать заказ на энергоэффективную архитектуру, которая использует возобновляемые источники энергии, позволяет испытывать эти технологии в наших климатических условиях и продвигать их на местный рынок.

Дипломным заданием было определено спроектировать центр, подобный существующим во Франбурге, Остине, и привязать его к Владивостоку. В конечном счете проект был "подтянут" к проспекту Красоты. Здесь на бровке сопки наиболее удачно можно использовать приемы "солнечной архитектуры", сбрасывания ветровых нагрузок и т.д., что характерно для экопроектов.

В комплексе центра есть еще такой интересный элемент дизайна, как солнечные часы "Владивостокский меридиан", которые должны показывать не только текущее время, но и дни равноденствия и солнцестояния, день рождения города.

Очень высокой оценки среди экопроектов дипломников (на уровне кандидатской!) заслужила работа Натальи ГАЛАНИНОЙ под названием "Ландшафтно-экологический центр в районе б. Шамора". В ходе работы над проектом был собран богатый материал по культуре застройки и архитектуре поселений коренных народов юга Дальнего Востока. Соответственно, на основе археологического материала на территории экоцентра проектом были предложены разнообразные типы жилища, характерные для аборигенов. Центру предлагается отвести место в верхней части долины речки в б. Шамора. При условии реализации этого проекта район Шаморы привлечет людей, интересующихся историей освоения края и этнографией.

Экопроект "Страна Женьшеня" Екатерины ДЕЖНЕНКО - это предложение снизить антропогенную нагрузку на Лазовский заповедник, развивая на территории рядом с ним центр массового отдыха. Центр на берегу бухты Краковка по своим очертаниям напоминает женьшень. Здесь расположены водный и выставочный павильоны, а рядом предполагается разместить домики для туристов. Центр может быть базой для пешеходного туризма по окрестностям заповедника и дайвинга.

Заслуживает внимания и проект рекреационного комплекса в б. Патрокл (автор Евгений ГЛИНСКИЙ). Он предложил развить здесь систему крытых и открытых для летнего сезона бассейнов и создать комплекс виртуальных аттракционов: "Подводная лодка "Наутилус", "Человек-амфибия" и др. В архитектуре комплекса в целом прослеживается архитектурная бионика. Автор советует сохранить на Патрокле лесопарковую зону, которая освежает воздух, и сделать дренаж, чтобы потоки воды с Морского кладбища в б. Улисс и Патрокл не попадали в район зоны отдыха.

Одним словом, все, что студенты предлагали, украсило бы наш край и сделало его еще более привлекательным для экологического туризма. Так, А. РОГАЧЕВА создала проект "Город пиратов", Н. НИКИТЮК - проект природного парка для пернатых на торфяном болоте в районе ст. Спутник, Е. ЛОБОВА - детский образовательный экоцентр в районе б. Пограничная на о. Попова, К. БОРОДИНА - рекреационный комплекс в районе Спортивной гавани, А. ДОРОХОВ - модульный рекреационный комплекс на рекультивируемых территориях.

От реализации хотя бы нескольких из этих проектов мы бы все только выиграли, а наш дом, где есть солнце, ветер и чистое море, стал бы еще уютнее и радостнее.