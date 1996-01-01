Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как нельзя делать ремонт
Хочу поделиться горьким опытом по поводу ремонта квартиры в новостройке. Мы купили долгожданную квартиру и решили сделать обыкновенный ремонт, без наворотов. Ремонтом такого объема до сих пор не занимались.
Из опыта своих знакомых знали, что нанимать кого попало опасно, дорого и вредно для здоровья. Располагая определенной суммой денег на ремонт и покупку стройматериалов, мы не смогли себе позволить нанять бригаду строителей из фирмы и искали шабашников.
Поиск строителей ни к чему положительному не привел, так как шабашники не могли показать свою работу.
Прошло полгода в поиске. И вот однажды коллега по работе предлагает нам шабашников, отца и сына. Характеризует их как честных, порядочных людей и опытных, квалифицированных работников. Мы с радостью договорились (устно) с ними, и строители приступили к работе.
Мы сразу же допустили четыре грубейшие ошибки:
- Не проверили качество их работы на предыдущих объектах.
- Не составили договор и смету расходов материалов на ремонт квартиры
- Не сняли ксерокопии их паспортов.
- Не контролировали поэтапно работу.
Мы полностью доверились рекомендации нашего коллеги на эту парочку.
В итоге получили такой результат. Отец и сын делали ремонт у нас полгода. Они жили все это время в квартире. Устроили ночлежку для своих соплеменников. Мы с горем пополам их выгнали.
Оказывается, наши строители делали ремонт еще в 3-х квартирах в нашем же подъезде и при этом использовали наши стройматериалы.
Нам пришлось переделывать большую часть работ за свой счет и самим вникать во все тонкости ремонта. Мы также пересчитали расход материалов на 1 квадратный метр и убедились в большом их перерасходе.
Не обошлось без выяснений отношений и угроз.
Таким образом, стоимость ремонта у нас увеличилась на 40 долларов за 1 кв. метр, или на 31 процент. Для себя выводы делайте сами. Учитесь на чужих ошибках.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов