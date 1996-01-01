Как нельзя делать ремонт

Хочу поделиться горьким опытом по поводу ремонта квартиры в новостройке. Мы купили долгожданную квартиру и решили сделать обыкновенный ремонт, без наворотов. Ремонтом такого объема до сих пор не занимались.

Из опыта своих знакомых знали, что нанимать кого попало опасно, дорого и вредно для здоровья. Располагая определенной суммой денег на ремонт и покупку стройматериалов, мы не смогли себе позволить нанять бригаду строителей из фирмы и искали шабашников.

Поиск строителей ни к чему положительному не привел, так как шабашники не могли показать свою работу.

Прошло полгода в поиске. И вот однажды коллега по работе предлагает нам шабашников, отца и сына. Характеризует их как честных, порядочных людей и опытных, квалифицированных работников. Мы с радостью договорились (устно) с ними, и строители приступили к работе.

Мы сразу же допустили четыре грубейшие ошибки:

- Не проверили качество их работы на предыдущих объектах.

- Не составили договор и смету расходов материалов на ремонт квартиры

- Не сняли ксерокопии их паспортов.

- Не контролировали поэтапно работу.

Мы полностью доверились рекомендации нашего коллеги на эту парочку.

В итоге получили такой результат. Отец и сын делали ремонт у нас полгода. Они жили все это время в квартире. Устроили ночлежку для своих соплеменников. Мы с горем пополам их выгнали.

Оказывается, наши строители делали ремонт еще в 3-х квартирах в нашем же подъезде и при этом использовали наши стройматериалы.

Нам пришлось переделывать большую часть работ за свой счет и самим вникать во все тонкости ремонта. Мы также пересчитали расход материалов на 1 квадратный метр и убедились в большом их перерасходе.

Не обошлось без выяснений отношений и угроз.

Таким образом, стоимость ремонта у нас увеличилась на 40 долларов за 1 кв. метр, или на 31 процент. Для себя выводы делайте сами. Учитесь на чужих ошибках.