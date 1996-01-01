Сергей Садовой: Жилье может подешеветь

При существующем росте цен на жилье сама мысль о том, что оно может подешеветь, воспринимается как фантастика. Тем не менее такая возможность есть. На вопросы "ЗР" по этому поводу отвечает директор регионального учебно-экспертного центра по системам государственного управления ТГЭУ, руководитель кадровой программы по курсам повышения квалификации специалистов строительных организаций Сергей САДОВОЙ.

Рынок сам по себе цены не снизит

- Сергей Николаевич, год назад правительство продекларировало свое стремление обеспечить население доступным жильем. Есть ли объективные причины для того, чтобы благие намерения воплотились в жизнь?

- Ждать, что рынок сам по себе отрегулирует и снизит цены, просто глупо. Но вот если будут разработаны и внедрены соответствующие программы, перспектива непременно появится. И мы уже начали работать над некоторыми из них. Причем есть пример - программа ООН "Хабитад" с ее пятью подпрограммами, одна из которых - строительство жилья для малообеспеченных граждан.

В сентябре в Приморье приезжали эксперты ООН, прежде уже посетившие Хабаровск и Благовещенск. Они пришли к выводу, что эту программу есть смысл реализовывать и на территории Приморского края. Исходили они из следующих соображений: у нас есть научно-технический потенциал, производственно-строительная база, пусть не современная, но которую можно активизировать и восстановить. Но самое главное - есть ответственные, грамотные специалисты, которым знакомы проблемы отрасли, - они авторитетны, и за ними стоит мощное собственное производство.

Эксперты ООН встретились с нашими специалистами, и в результате началась работа над программой. Причем в деле по решению проблемы жилья для малообеспеченного населения мы рассчитываем не только на успешное сотрудничество и помощь программы ООН "Хабитад", но и на поддержку края, и на федеральный бюджет. Это будет программа действительно дешевого жилья с обязательной разработкой механизма постепенной выплаты стоимости квартиры. Надо признать, что ипотека сегодня - это решение жилищной проблемы не для бедных: заплатить 30% стартового взноса малообеспеченный человек не может.

- Возможно, было бы совсем иначе, если бы наша ипотека опиралась на дешевые кредитные ресурсы? Взять их на мировом рынке, и пошло бы дело...

- Все немного не так. Есть несколько моделей ипотечного строительства. Одна из них предполагает участие в ипотеке кредитных банковских учреждений. Это американская модель, которая опирается на ничтожно малую ставку рефинансирования. Но надеяться исключительно на кредитное учреждение, скорее всего, неправильно. Так, в Европе американский опыт не прижился, и европейцы пошли по пути, который до этого был разработан и внедрен в СССР, - это кооперативно-жилищное строительство. Но в Европе этот опыт применен в виде накопительных строительных сберегательных касс. Участником такого ипотечного строительства можно стать, накопив первоначальный взнос. Потом человек, уже вселившись в квартиру, постепенно накапливает остальную сумму и рассчитывается.

- Что предлагают авторы программы?

- Разрабатывается несколько моделей, близких к системе ипотечного кредитования, но формы оплаты за жилье должны быть немного другие - "мягкие", реальные, через жилищные накопительные сертификаты. Этот опыт уже используют в центральной части России. Причем люди, которые решили приобрести жилье, постепенно выкупают сертификат. При этом стоимость 1 кв. метра по нему фиксированная.

Понятно, что государство может дарить жилье только той категории граждан, которая действительно социально не защищена - это инвалиды, многодетные семьи, участники военных действий. Это правильно. А все остальные граждане должны заплатить доступную цену и знать, что это будет их собственное жилье. Тогда и относиться к нему будут, как к своему, - сохранять подъезды, беречь лифты и пр. Наша задача - помочь, подсказать, что есть выход из ситуации.

Что приводит к удорожанию строительства

- Несколько лет назад краевая администрация пообещала, что будет стимулировать процесс строительства жилья, чтобы стоимость квадратного метра не превышала $ 300. Не получилось...

- Нужно понимать, в какой части высказывание политика о ценах на жилье правдиво, а в какой - фантазия или даже лукавство. При развитой инфраструктуре, отработанных технологиях и наличии собственных дешевых современных строительных материалов жилье действительно может быть дешевым. Это факт.

Но есть и грубая реальность. Сегодня общий износ труб в городских магистральных коммуникациях составляет 70%. Чтобы проложить новый трубопровод, нужно заменить или подлатать старый. В итоге подготовительные работы влекут за собой серьезную ценовую нагрузку. По прогнозам наших специалистов, закладка новой строительной площадки, где приходится тянуть сети, врезаться в старые коммуникации, приводит к удорожанию стоимости 1 кв. м. жилья на $100-150.

- А что еще сильно влияет на цену кв. м?

- Стоимость проектных работ не такая уж страшная, но тоже существенная прибавка. Затем - сети, коммуникации. Для Владивостока с его грунтами серьезные затраты приходятся на подготовку фундамента. У нас мало удобных площадок, поэтому приходится идти в пригород, где сопки и совершенно неразвитая инфраструктура, удалены сети, коммуникации. А их надо прокладывать. Плюс дорогие вскрышные работы. Ведь чтобы получить площадку под дом, нужно сровнять сопку. На определенной глубине приходится иметь дело с горными породами, в которые необходимо вгрызаться, что увеличивает и трудоемкость, и стоимость, - техника сегодня слишком дорогая. Не забывайте о стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ. Это и есть основные затраты.

У китайских строителей есть чему поучиться

- Есть мнение, что дешевое строительство жилья станет возможным, если к нам в край придут крупные китайские строительные компании...

- Было бы очень приятно узнать, что китайцы построили в Приморье дешевое жилье, но это - иллюзии. Они что же - не знают, что наш рынок жилья с каждым годом все ближе к ценовым показателям Москвы?!

Хотя перспективы, конечно, есть. Другое дело, что строить отношения с китайскими партнерами надо на взаимовыгодных условиях. То есть размещать у нас заводы по производству строительных материалов, дорабатывать предлагаемые нам технологии таким образом, чтобы они годились для Приморья. Условия строительства в нашем крае сильно отличаются от других регионов не только России, но и Поднебесной. Но и у КНР есть чему поучиться - на китайской стройплощадке отрабатывали свои новые технологии ведущие индустриальные державы - США, Япония, Канада, Германия.

Нам Китай предлагает свои проекты, и мы с удовольствием готовы сотрудничать, но только через нашу экспертизу - жилье должно отвечать требованиям по качеству и безопасности. Конечно, нужно использовать в допустимых объемах их рабочую силу, Так, вполне допустимо, если на объекте будет работать часть наших строителей, а часть - китайских. Но руководящий состав обязательно должен быть свой.

- А есть ли поддержка у разработчиков программы со стороны местной власти?

- Есть поддержка от местных властей в Артеме. Очень рассчитываем на понимание со стороны краевой администрации, которая, на мой взгляд, сегодня занимает совершенно правильную позицию: "покажите, расскажите, обоснуйте, тогда и поддержим".