Квартир в Приморье стало больше

Рост объемов жилищного строительства в Приморье за 9 месяцев этого года превысил 12%. Как сообщили в краевом комитете статистики, за этот период сданы в эксплуатацию 486 жилых домов общей площадью около 140 тысяч квадратных метров.

Большинство помещений - это жилые дома, построенные жителями края для себя.