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Ипотечный кредит будет снижен

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Слышал, что ипотечный кредит подешевеет. Когда это произойдет? И насколько снизится ставка?" - Игорь СЕМЕНОВ, г. Уссурийск.

- Ставка Федерального ипотечного агентства (АИЖК) пока остается на уровне 14% годовых по ипотечным кредитам, выдаваемым в настоящее время. Руководитель агентства недавно заявил, что очередное снижение ставки по кредитам, вероятно, будет произведено в конце 2006 г. - до 12%.

Несмотря на довольно высокий процент по ипотечному кредиту, он пользуется большим спросом у потребителей, потому что позволяет приобрести жилье, имея на руках более 30% от стоимости покупки. При этом квартира оформляется в собственность с обременением по кредиту и проживание семьи в ней регистрируется.

Чтобы повысить привлекательность ипотеки, в последнее время применяется субсидирование процентной ставки по кредиту за счет средств бюджета. По данным ОАО "Наш дом - Приморье", сейчас эта мера применяется в 14 субъектах РФ. При этом компенсируется до 10% из 14. Срок субсидирования ограничен и обычно составляет 5-7 лет.

В конце минувшего лета губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН вышел с инициативой о субсидировании половины процентной ставки по ипотечным кредитам. В настоящее время администрация разрабатывает положение "О порядке и условиях предоставления субсидий населению Приморского края на частичное погашение расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту" и вносит соответствующее изменение в КЦП "Ипотечное жилищное кредитование в Приморском крае на 2002-2010гг." Утверждение и вступление в силу этого нормативно-правового акта ожидается к 1 января 2006 года.

Прогнозируется, что фактическая процентная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам составит 7% годовых. Субсидии будут выдаваться за счет средств бюджета Приморского края. Они будут направляться на выплату заемщиками части процентов по кредиту (займу) в течение первых 5 лет кредитования. Предполагается, что право на получение таких субсидий будут иметь заемщики, которые будут получать кредит не ранее установленной положением даты, сумма кредита не превысит 2 млн рублей и заемщик обязательно должен будет доказать свою платежеспособность и добропорядочность.

Вопрос о выделении субсидии по кредиту будет рассматриваться краевой комиссией.

ОАО "Наш дом - Приморье" как региональный оператор Приморского края в системе ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" будет следовать вновь объявленным условиям в рамках целевой программы "Ипотечное жилищное кредитование в Приморском крае на 2002-2010 гг."

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