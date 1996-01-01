Владивосток украсят небоскребы?

По утверждению специалистов, во Владивостоке становится все труднее найти участок земли для нового строительства. И в этой ситуации рост города вверх закономерен.

Однако этот рост до последнего времени сдерживался отсутствием нормативной базы для строительства зданий выше 75 метров. Выросший в конце прошлого века 25-этажный жилой дом на Чуркине уложился в эту норму, но здание, построенное с массой недоделок, не стало примером для подражания. Местные инвестиционно-строительные компании сегодня стараются выше 15-18 этажей "не заглядывать". Хотя вот уже несколько лет в планах компании ЗАО "ДВ "Стройсвязькомплекс" есть 25-этажные "монолитки", которые предлагается построить в близких к центру города районах. Правда, строительство пока отодвинуто по ряду объективных причин.

Высотное строительство для Владивостока критикуется по целому ряду причин. Считается, что выше 10-12 этажей человек начинает испытывать дискомфорт, врачи отмечают у обитателей "высоток" резкий рост психических заболеваний. Есть предположение, что и владивостокские пожарные не имеют навыков и возможностей тушить пожар на высоте свыше 16 этажей.

Считается, что коробки строящихся в приморской столице зданий должны быть соразмерны масштабам местных сопок, а выводить их выше чем 120 метров над уровнем моря нежелательно не только потому, что они дискомфортны для проживания, но и потому, что они неудобны и дороги в эксплуатации. Так, несколько проектов высотных зданий за последние годы были пересмотрены в сторону уменьшения этажности только из-за того, что "высотки" закрывали доступ света соседним домам.

И все же небоскребы пытаются пробить себе дорогу, например, в дипломных проектах выпускников-архитекторов ДВГТУ. Работы студентов сплошь и рядом предлагают украсить город многоэтажками, чтобы Владивосток, подобно зарубежным портовым городам, встречал моряков из плавания небоскребами, а не "хрущебами".

Кстати, в конце 90-х годов прошлого века во Владивостоке витала идея построить огромную башню делового центра на о. Русский, выше которой не было бы во всем мире. Правда, идея эта жила недолго. Как и на многое другое, на развитие ее не хватило денег. Есть еще один психологический момент: в России все идет от Москвы. Если столица не строила небоскребы, то и окраинам за это браться не рекомендовалось. Однако совсем недавно власти Москвы дали "добро" на массовое строительство зданий выше предельных ранее 75 метров. Утверждены уже и территориально-строительные нормы, и на уровне проектов небоскребы включаются в жилую застройку. Так, самым высоким зданием проектируемого жилого района Левобережный станет 40-этажный небоскреб, который появится в его северной части на берегу канала им. Москвы. А основная "высотная" московская идея на сегодня - это строительство башни "Россия" на территории ММДЦ "Москва-Сити". Предполагается, что это будет самое высокое здание не только в России, но и в Европе - его высота должна составить 398 метров. Окончание строительства планируется на 2010 год.

Вероятно, вслед за столичным строительным комплексом осваивать высоту решатся и регионы, для чего будут разрабатываться специальные нормы. Так что, как только в Приморье появятся необходимые документы, дальнейший рост Владивостока ввысь получит законную силу.