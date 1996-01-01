"Печатный двор" оценивал книги

19-21 октября во Владивостоке, в выставочном зале "Приморье-Экспо", прошла 9-я Дальневосточная выставка-ярмарка "Печатный двор" - 2005. Она собрала более 60 участников из всех регионов Дальнего Востока, а также Москвы (издательский центр "Академия"). Кроме того, многие издательства, не приехав во Владивосток, прислали работы для участия в творческом конкурсе.

В рамках выставки состоялось довольно много различных мероприятий. О своих новинках рассказали издатели Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Магаданской и Камчатской областей. Были презентованы издательские проекты к 145-летию Владивостока - фотоальбом "Капитан Анна", книги "Знаменитые гости Владивостока", очередной номер информационно-аналитического журнала "Печатный двор. Дальний Восток России". На "круглых столах" обсуждались перспективы развития университетского книгоиздания, проблемы взаимодействия авторов, издателей и книгораспространителей, другие важные вопросы. Внимание посетителей привлекли встречи с редакцией молодежного журнала "Фишка" (ДВГУ) и редакционным советом "Антологии литературы Дальнего Востока".

На конкурсы выставки-ярмарки поступило более 360 работ. Всего конкурсов проводилось 5 (лучшая научная книга, лучшая учебная книга, лучшее краеведческое издание, литературный конкурс и лучшее полиграфическое исполнение), причем в каждом было по несколько номинаций.

Одной из главных была номинация "Издано к 60-летию Победы". Здесь были присуждены 4 золотые медали. Их получили издательства "Частная коллекция" (Хабаровск) и "Бичик" (Якутск), ИПК "Приамурье" (Благовещенск) и издательство "Русский остров" (Владивосток).

В других номинациях золотые медали выставки-ярмарки получили ТИНРО-Центр (Владивосток), Северо-Восточный научный центр ДВО РАН (Магадан), издательство "Дальнаука" ДВО РАН, Приморское отделение Союза фотохудожников России, издательство ДВГТУ, "Медицина-ДВ" (Владивосток), издательство "Рубеж".

Наибольшее количество дипломов получило национальное книжное издательство "Бичик" (Якутск) - якуты представили и учебную, и детскую, и краеведческую литературу, прекрасные фотоальбомы и научно-популярные книги.

Несколькими дипломами выставки-ярмарки были награждены Владивостокский филиал Российской таможенной академии, компания "Новая книга" из Петропавловска-Камчатского, Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, ИПК "Дальпресс", издательства ДВГТУ и "Дальнаука".