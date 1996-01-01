"Биробиджан-молоко" готовится конкурировать с хабаровчанами и приморцами

Продукция с маркой "Биробиджан-молоко" в этом году - лидер по продажам в Еврейской автономной области.

Ассортимент - более ста наименований, кроме основных молочных продуктов, состоит из деликатесов и полуфабрикатов: "рафаэлка", "снежок", разнообразные сырки, блинчики, вареники, сыр адыгейский. Вкусовые качества продукции тоже оценены по заслугам покупателями не только на территории области, но и в Хабаровске: во время недавней торгово-промышленной ярмарки "Биробиджан-молоко" продал за три дня своей продукции на 90 тыс. руб. Секрет качества прост - завод работает только на цельном молоке, без использования сухого, консервантов, красителей, искусственных добавок.

В этом уникальность завода среди молокоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. Сейчас на предприятии идет большая реконструкция. Рядом с ветхими производственными помещениями построен новый корпус первой очереди, планируется запуск второй.