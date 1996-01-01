Хабаровский ресторанный бизнес шагнул в Фуюань

Известный хабаровский ресторан "9 граммов" обрел своего китайского двойника. В прошлом месяце в городе Фуюань открыт ресторан "Ти кэ", примерно так произносится название "9 граммов" на китайском языке.

Хабаровский ресторан открыт 2 года назад и изначально ориентирован на военнослужащих штаба КДВО. Именно из-за близости крупного военного учреждения ресторан изначально позиционировался как "офицерский клуб". Разумеется, надеяться на столь схожую аудиторию в Фуюане не приходится. Хотя бы потому, что там меньше поклонников "Белого солнца пустыни".

Рассчитывали на русских туристов. Но они, в большинстве своем, оплачивают питание вместе с путевкой. Владельцам ресторана пришлось с редких туристов переориентироваться на русских бизнесменов, которых сегодня немало в Фуюане, а также на их китайских партнеров... Возможно, именно они сделают для предпринимателей из Поднебесной ужин в "9 граммов" традиционным.