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Продажное тепло

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Всевозможные кондиционеры и обогреватели давно перестали быть предметами роскоши. Правда, привычными, как утюг, тоже пока не стали. Специалисты прогнозируют, что это произойдет буквально вот-вот, на днях... И в первую очередь, конечно, из-за того, что добротная климатическая техника приближается по своей цене к стоимости того же "навороченного" утюга.

Уже сегодня практически сошли "на нет" продажи классических оконных кондиционеров. Они устарели "морально и физически". Шум, уменьшение светового потока, довольно низкий КПД; теперь такие кондиционеры можно встретить преимущественно в небогатых госучреждениях и торговых павильонах. На их место пришли кондиционеры настенные и напольные, подпотолочные, кассетные и канальные, сплит-системы... Оглянитесь, и где-нибудь, на стене или под потолком, непременно найдете незаметный, но эффективный кондиционер...

Уже недалек тот день, когда один прибор совместит в себе функцию кондиционера, обогревателя, ионизатора, увлажнителя и при этом будет висеть на стенке, замаскированный под картину Репина. И еще, пожалуй, музыку играть. Уже сегодня стоимость климатической техники определяется (среди прочего) наличием совмещенных дополнительных функций и применением высоких технологий.

Судите сами: кондиционер Panasonic CS-A7DKD с функциями охлаждения и обогрева, с ультразвуковой системой очистки, фильтром Alleru Buster и ионизатором воздуха обойдется покупателю примерно в $650. А кондиционер Toshiba RAS-07NKHD-E , с теми же функциями плюс цеолитный фильтр и инвертор, обойдется уже порядка $950. А за еще более элитный кондиционер GENERAL AWH14LSAZ с высочайшим КПД придется облегчить карман уже на $1900. Это, однако, элитные кондиционеры "премиум"-класса, а хороший кондиционер "эконом"-класса можно легко приобрести за $ 200-300. Если на китайской барахолке - то и еще дешевле.

На рынке климатической техники преобладает сезонность ассортимента. Летом больше приобретают кондиционеры, а с приходом холодов - обогреватели. Сейчас октябрь, и самое время позаботиться о последних. Что предпочитают хабаровчане?

По данным специалистов компании "Контур", на первом месте по объему продаж стоят масляные обогреватели, за ними - тепловентиляторы, и на третьем месте - "тепловые панели". Масляные обогреватели имеют очень хорошую теплоотдачу и долгий срок службы, безопасны в быту. И добавлю от себя - вполне привычны россиянам. В торговой сети можно найти модели стоимостью от 1 до 5-7 тыс. руб., в зависимости от мощности и дополнительных функций. Например, наличие термостата и таймера.

На втором месте прочно угнездились тепловентиляторы. Это тот случай, когда на первое место их вывела и конкурентоспособность в ценовом плане. Простейшие тепловентиляторы можно приобрести по цене от 500 до 1500 руб. Экологически более совершенны тепловентиляторы с керамическими нагревательными элементами, не сжигающими кислород. Их стоимость начинается от 1000-1500 руб.

И на третьем месте (пока) настенные микотермические и конвекционные обогреватели, которые иногда называют просто "тепловые панели". Скорее всего, со временем хабаровчане поймут все их достоинства, и доля продаж такой техники существенно вырастет. Они размещаются на стене или потолке, они плоские и занимают мало места, они не сжигают кислород и очень экономичны. Они настолько безопасны, что производитель гарантирует беспрерывный срок работы в 20 лет! Их стоимость относительно невелика, и лидеры продаж имеют ценник в 4-5 тыс. Но можно найти простые модели и за 1 тыс. руб.

Досье

Мощности китайских производителей климатической техники уже сегодня позволяют двукратно обеспечить потребности своей страны. Такое положение вещей подсказывает, что в ближайшие несколько лет стоит ожидать широкую экспансию дешевой китайской продукции на мировой рынок, в том числе и в Россию. Пойти по пути LG и Samsung уже готовы Haier, Chunlan, Gree и другие производители из Поднебесной. Уже сегодня по объему выпускаемой продукции они сравнимы с ведущими японскими поставщиками. В условиях усиливающейся конкуренции со стороны корейских и китайских фирм последние активно включились в процесс укрупнения. Так, Toshiba продолжает свое слияние с Carrier, а Daikin развивает альянс с Panasonic. В межнациональную корпорацию стремительно превращается израильская Electra. После покупки компании Airwell был построен новый суперсовременный завод в Китае, а затем приобретен еще один известный французский производитель - Wesper. В результате объемы производства достигли 1,5 млн штук в год. Примерно по тому же пути идет и DeLonghi. DeLonghi имеет контрольный пакет акций компании Clivet, а в 2001 году купила компанию Clever, тем самым полностью сформировав модельный ряд: от сплит-систем и мобильных моноблоков до чиллеров и центральных кондиционеров.

В Хабаровске есть и свои производители климатической техники. Например, компания ЕВГО, которая давно освоила производство отечественных кондиционеров и обогревателей. В последнее время компания переключилась больше на выпуск холодильной и видеотехники, но всегда может вернуться и к климатической технике. Есть и такой производитель, как АВЕСТ. Свою долю рынка они держат весьма прочно. В первую очередь из-за экономии на транспортных расходах, логистике, и как следствие - низких цен.

Если брать весь рынок, то, по мнению логистов компании "Контур", брендовый лидер продаж в Хабаровске - это корейские компании LG и SAMSUNG, на третье место можно условно поставить компанию POLARIS.

Водонагреватели накопительные и проточные. Интересная тенденция: раньше лидером продаж были проточные водонагреватели, теперь - накопительные. По словам некоторых специалистов, это связано в том числе и с качеством горячего водоснабжения. Холодная вода гораздо чище, поэтому водонагреватели емкостью в 50-80 литров пользуются устойчивым спросом. Их стоимость невелика и составляет 3-6 тыс. руб. в зависимости от мощности, объема и применяемых материалов, например, керамики. Накопительные настенные обогреватели (более компактные) будут стоить на 1500-2000 дороже.

Водонагреватели проточные стоят от 2-3 до 7-8 тыс. руб.; в первую очередь это зависит от количества точек, на которое они рассчитаны. Простейшие нагреватели могут обеспечить горячей водой, например, душ или кухонную раковину, подороже - три точки сразу. Ценовой уровень определяет в первую очередь применение технологий, и как следствие - скорости нагрева воды.

К климатическому оборудованию можно отнести и солнечные батареи. С их помощью можно снизить расходы на отопление или горячее водоснабжение. Их продажей занимается, например, компания "Гиперион". Но, по словам менеджеров компании, хабаровчане насторожено относятся к альтернативным источникам энергии. Возможно, их отпугивает непривычность идеи, а возможно, что и цена нормальной солнечной батареи. Начинается она с $350-400.

Ультрамодные инфракрасные обогреватели тоже пока остаются экзотикой. Их можно найти в крупных компаниях, но их продажи единичны. Мы народ консервативный, наверное, а может быть, просто уровень доходов населения растет медленней, чем прогнозируют аналитики?

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