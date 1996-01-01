Приморью трудно без морских пассажирских перевозок

В Приморье необходимо возобновить каботажные морские пассажирские перевозки. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, к такому выводу пришли участники заседания Совета по морской деятельности, прошедшего под председательством вице-губернатора Евгения ОВЕЧКИНА. В работе заседания также участвовали руководители портов, транспортных и рыбоперерабатывающих предприятий, представители научных кругов Приморья.

Как сообщил заместитель генерального директора ОАО "ДНИИМФ" Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ, сейчас актуальна проблема пассажирских перевозок в северные территории Приморья. "Для того, чтобы добраться на север на автомобиле, требуется двое суток. Есть авиационное сообщение по маршруту Кавалерово-Пластун, но далеко не все могут им воспользоваться", - подчеркнул он.

По словам Евгения Новосельцева, возобновление паромного маршрута на север Приморья (Преображение, Ольга, Пластун, Рудная Пристань, Светлое) позволит перевозить порядка 15-18 тыс. пассажиров в год. Участники морского Совета намерены направить обращение в Министерство транспорта РФ с просьбой оказать содействие в решении этой проблемы.

Также обсуждалось развитие научно-исследовательского флота Приморья. По информации участников Совета, сейчас только 17 судов задействованы в научной деятельности, при этом их возраст старше 15 лет. К тому же возможности научного флота позволяют работать ученым только в исключительной экономической зоне Приморского края. Отсутствие специального флота не дает проводить исследования в прибрежной зоне, а также в водах Мирового океана. По мнению ученых, именно этот фактор тормозит развитие рыболовства в крае.

Как сообщил Евгений Овечкин, по итогам заседания принято решение подготовить обращение в Роскомрыболовство с предложением разработать федеральную целевую программу "Развитие океанического рыболовства России", где будет предусмотрено пополнение научно-исследовательского флота Приморья.