Мировой фрахтовый рынок в ожидании перелома

2005 г. складывается не совсем удачно для дальневосточных портов. На фоне 20-процентного роста грузооборота на Балтике, 10-процентного роста в Черноморье грузооборот на Тихом океане стагнирует. Исследовательские службы крупнейших российских портов внимательно анализируют основные тенденции на мировом рынке грузоперевозок, пытаясь вычислить ключевые тренды и сформулировать прогнозы.

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" в 2005 г. заново переформулировал свои требования к анализу внешнего окружения и оценке грузовой базы. При содействии Тихоокеанского центра стратегических разработок в порту создано полноценное исследовательское подразделение.

Сложившаяся ситуация мирового фрахтового рынка во многом определена событиями 2-3 летней давности. С начала 2002 г. на рынке начался бурный рост фрахтовых ставок практически на все типы судов. Эта тенденция только усилилась в 2004 г.

Танкер класса VLCC в начале 2004 г. обходился фрахтователю в $45-50 тыс., к концу года суточная стоимость превышала $180 тыс. Также значительно выросла стоимость фрахта судов для перевозки навалочных грузов. Суточная ставка на сухогруз вместимостью до 150 тыс. тонн превысила $100 тыс.

Дефицит тоннажа стимулировал рост заказов на строительство флота, а также рост цен на вторичном рынке - стоимость судна б/у в 2004 г. сравнялась со стоимостью нового судна в 2001 г. Процесс вывода отработавших свой ресурс судов резко замедлился.

Процесс тотальной контейнеризации захватил мировые рынки фрахта и судостроения. Мировой портфель заказов на контейнеровозы на конец 2004 г. составил 53% от действующего флота, а если брать крупнотоннажные суда, то около 100%. Причем стоимость строительства нового контейнеровоза (вместимостью 6 тыс. TEU) в 2004 г. выросла на 30% - c $71 до $91 млн. В 3-м квартале 2005 г. стоимость заказа на строительство контейнеровозов класса post-panamax (свыше 6 тыс. TEU) колебалась в коридоре $120-140 млн (в зависимости от премии за срочность).

Резкое увеличение тоннажа контейнерных судов наряду с умеренным ростом танкерного флота сопровождалось относительно низким ростом остального флота. Инвестиции в новые контейнеровозы в 2004 г. составили $25,5 млрд, в новые танкеры - $20,5 млрд, в новые балкеры - $12 млрд.

Контейнерная отрасль будет в ближайшее время испытывать серьезные затруднения в связи с переизбытком предложения. Так, избыток мощности в секторе контейнерных перевозок достигнет 35%. В 2005 г. мировой флот контейнеровозов вырастет на 1 млн TEU и достигнет 8,2 млн TEU К 2010 г. мировой контейнерный флот превысит 10 млн TEU. Фидерный сегмент также не будет ощущать дефицита, как планировалось ранее. В 2007 г. только с верфей Китая сойдут более 110 контейнеровозов средней вместимостью 1 100 TEU.

На гребне роста мирового контейнерного рынка ведущие перевозчики по итогам 1 полугодия 2005 г. увеличили выручку на перевезенный TEU. Сильнее всего выросла доходность на трансатлантических маршрутах (CP Ships (Hapag-Lloyd) - +18%, до $ 2 029; P&O Nedloyd - +13%, до $1 367), а на внутриазиатских линиях, лидерами на которых являются OOCL (+10%, до $1 128) и China Shipping (+5%, $745), рост выручки с одного TEU был самым низким.

Однако вряд ли стоит ожидать такой же положительной динамики результатов в 2006 г. Резкий спад фрахтовых ставок на контейнеровозы начался во 2 полугодии 2005 г. По состоянию на сентябрь 2005 г. стоимость фрахтовых контрактов сократилась в среднем на 22% (в зависимости от вместимости судна). Основная масса сделок по фрахту контейнеровоза заключается на краткосрочные периоды: игроки рынка предвидят дальнейшее падение ставок и заняли выжидающую позицию.

Транстихоокеанские перевозки (КНР/Азия-США): фрахтовые ставки определяются под влиянием дисбаланса торговли - на направлении США-КНР загрузка судов едва достигает 30-40%, когда в направлении КНР-США суда идут при предельной загрузке. Прирост предложения провозной способности флота на восточном направлении ТТО перевозок на 1 января 2005 г. составил 17%, или около 300 тыс. TEU.

В перевозках из Азии на Европу увеличение объемов грузопотоков в 2004 г. составило около 15%. Прирост предложения провозной способности контейнерного флота на западном плече - из Азии на Европу - составил 18% - 217 тыс. TEU.

Прибыльность трансатлантических операций является самой низкой на мировом фрахтовом рынке. Судовладельцы зарабатывают основную прибыль на фидерных линиях.

На Дальнем Востоке РФ фрахтовые ставки формируются под воздействием нескольких факторов. Во-первых, небольшими объемами контейнерной перевалки и малыми размерами контейнеровозов, действующих на линиях. Океанский контейнерный поток заходит в приморские порты только через азиатские центры трансшипмента, из которых контейнеры доставляются фидерными перевозчиками.

В краткосрочной перспективе ввод в эксплуатацию тоннажа контейнеровозов, размещенного на судостроительных верфях в 2001-2004 гг., превысит совокупную потребность рынка минимум на 1/3, что резко обострит конкуренцию судовладельцев за фрахтователя.

Об авторах: Алексей БУГЛАК, Тихоокеанский центр стратегических разработок. Герман ЗВЕРЕВ, зам. гендиректора ОАО "Владморрыбпорт", к. э. н.