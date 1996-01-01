Новый виток строительства неизбежен

Приморье сегодня лидирует по строительству жилья среди других субъектов РФ на Дальнем Востоке. Тем не менее статистика свидетельствует, что край по обеспеченности жильем на душу населения пока что сильно отстает от западных регионов страны. Но есть надежда, что уже в ближайшем будущем во Владивостоке будут строить гораздо больше. По крайней мере, так считает директор регионального учебно-экспертного центра по системам государственного управления ТГЭУ, руководитель кадровой программы по курсам повышения квалификации специалистов строительных организаций Сергей САДОВОЙ.

- Сергей Николаевич, по крайней мере, последние 10 лет ни в крае, ни во Владивостоке мы не видим того масштабного строительства жилья, которое было в 1960-80 годы. Неужели это все в прошлом?

- Нет. По-моему сегодня все идет к тому, что в строительстве неизбежно будет новый виток. Причина этому очень простая - у нас все еще остро стоит проблема с дешевым и качественным жильем - и не только для молодых семей, но и для всех других граждан, которые тоже должны жить в нормальных условиях и когда-то переехать из "хрущевок" в современное жилье. Это совершенно очевидное, логичное эволюционное развитие территории и общества.

- И где, на ваш взгляд, просматривается продолжение строительства "Большого Владивостока"?

- В самом городе найти удобные площадки под новое жилье сегодня достаточно сложно, и оно неизбежно должно выходить на его окраины, в пригороды. Но у нас есть еще одна очень неплохая перспектива - это, по сути, город-спутник Артем.

Я считаю, что в адрес администрации Артема и ее главы Владимира НОВИКОВА можно сказать немало теплых слов. Они действуют грамотно и мудро. В том числе выстраивая политику в отношении нового жилья. Здесь сначала решаются вопросы развития инфраструктуры - это дороги, коммуналка, свет! И уже вслед за этим активно идет программа строительства. При этом чиновники не сидят и не ждут, когда упадет "манна небесная", а привлекают денежные средства, как федеральные, так и местные, активно заняты поиском внешних инвесторов под разрабатываемые программы.

И, надо заметить, у города очень хорошие перспективы. В частности, сейчас в нем хорошо начинает разворачиваться программа по замене ветхого жилья. Именно в этом проявляется то, что уже можно назвать "второй волной активного жилищного строительства". Тот жилой фонд, который был построен во Владивостоке, Артеме и других городах края пятьдесят лет назад, начинает ветшать. Кроме того, в Приморье достаточно агрессивна внешняя среда - это серьезные ветровые нагрузки, повышенная влажность, сложная геология и часто трудный для освоения рельеф местности, тайфуны, наводнения и пр. катаклизмы, которые ускоряют износ и постепенно разваливают жилье.

Надо отметить, что в структуре городского фонда сегодня немало морально и физически устаревших зданий, которые строились для того, чтобы переселить людей из бараков, дать им более-менее нормальные квартиры. А сегодня и это жилье уже никого не устраивает - всем нужны более комфортные условия.

- Кстати, как с бараками ни боролись, а многие из них выстояли до сих пор. Даже во Владивостоке.

- К сожалению, ликвидировать их не получилось. И сейчас проблема ветхого жилья в Приморье стоит крайне остро. Ее хорошо знают и главы муниципальных администраций, и краевая власть. Хотя краевая администрация достаточно активно приступила к реализации программ "Квартира молодой семье" и "Ветхое жилье". Так, программа "Квартира молодой семье", которая родилась в недрах администрации, сегодня успешно выполняется. Совершенно очевидно, что это позитивное и перспективное решение. Теперь же на первый план выходит программа строительства жилья под переселение из ветхого фонда, где уже немало такого, которое так обветшало, что уже завтра может рухнуть.

А куда выселять людей? Некуда! Поэтому сегодня обязательно нужно строить что-то новое. Об этом думают и краевые власти, и те профессионалы, которые сегодня возглавляют районы и городские округа. Например, глава отдаленного Чугуевского муниципального образования прорабатывает этот вопрос уже и в отношении комфортного жилья для села. Сегодня у нас идет колоссальный отток людей из деревень. А как их можно закрепить? Только создав нормальные человеческие условия!

- Но строить на селе и раньше было дороже, а теперь, пожалуй, вообще недоступно?

- Не совсем так. Индивидуальное строительство всегда было дороже. Это и понятно: то ли строить оптом, что дешевле, то ли "штучно", для отдельных семей, что очевидно дороже. К серьезному удорожанию приводило отсутствие развитой инфраструктуры, разбросанность сельской застройки. Протянуть трубу для отопления дома надо было, бог знает, на какое расстояние. А потом надо было содержать и ремонтировать построенные коммуникации, и это тоже получалось очень дорого.

Дорогим строительство прежде делало также и отсутствие серьезных компаний-застройщиков, современной техники и новых технологий. А теперь в той же самой Чугуевке серьезно рассматривается вопрос строительства индивидуального жилья по канадским технологиям. Это станет возможно по согласованию с нашими проектными организациями, потому что полностью копировать чужой опыт в природных условиях нашего края нельзя. И, конечно, под новые технологии надо развивать свое производство строительных материалов, модернизировать существующие предприятия, создавать мобильные бытовые системы, включая отопительную с низким потреблением сырья и высокой теплоотдачей, и пр. Сегодня этим уже занимаются.

Малоэтажное строительство, хотим мы этого или нет, будет распространяться и в черте города, и в пригородной зоне Владивостока. Здесь в последние годы уже появились целые городки индивидуального жилья. С виду - прекрасные коттеджи. Но построят немного, и выясняется, что их тяжело отапливать. Сейчас это постепенно поправляется - специалисты занимаются отладкой механизма, который бы производил для индивидуального жилья дешевые компактные автономные системы отопления, водообеспечения, канализации и т.д.

- Какое строительство жилья ни взять - многоэтажное или индивидуальное - заметно, что сейчас среди подрядчиков идет острая борьба за заказы, за каждого отдельного дольщика.

- То строительство жилья, которое ведется сегодня, - оно не для богатого человека, который сам решает свои проблемы и строит для себя жилье, а в основном для "среднего класса" и чуть выше "среднего". На них и делается ставка, а это население количественно пока что не очень выделяется из тех примерно 700 тыс. населения Владивостока, которое у нас проживает постоянно.