Домики в лесу оказались под запретом

Возвести на лесной полянке дачный домик отныне будет нельзя. Министерство природных ресурсов РФ запретило строительство в лесу любых капитальных сооружений.

Утвержден новый Порядок пользования участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. В соответствии с ним сама процедура предоставления лесных участков теперь будет предельно прозрачная. А давать их будут либо на год (по результатам лесных аукционов), либо сроком до 99 лет (по лесному конкурсу). Но самое главное - отныне запрещено использование лесных участков не по назначению.