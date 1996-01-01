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10 ошибок ипотечного заемщика
Ставка на низкий процент. Привлекательные, на первый взгляд, условия ипотечной программы могут оказаться отнюдь не такими выгодными для заемщика. Декларируя низкую процентную ставку, банки зачастую компенсируют "упущенную выгоду" за счет разнообразных дополнительных сборов (например, комиссии за ведение счета). Кроме того, имейте в виду, что процент по кредиту под "серую" зарплату наверняка будет выше указываемого в рекламе минимума.
Попытки обмануть кредитора. Не лукавьте на собеседовании - вас все равно выведут на чистую воду. Члены кредитного комитета - люди опытные и прекрасно осведомлены о том, во сколько обходятся услуги няни, содержание автомобиля и т. п. Не забывайте и о том, что ограничения по доле дохода, направляемой на погашение кредита, устанавливаемые банками, чаще всего оправданы. Выплаты завышенной вами самими суммы кредита могут нанести ощутимый удар по семейному бюджету.
Невнимательность. Подписывайте договор лишь после тщательного ознакомления с его содержанием, выяснения всех своих прав и обязанностей. Особое внимание стоит обратить на условия досрочного погашения, систему штрафов за просрочку очередного платежа, случаи, в которых банк может потребовать немедленного возврата долга, возможность пересмотра ставок и т. п. Идеальный вариант - проконсультироваться с юристом по поводу "тонких" моментов заключаемого договора.
Неверный выбор риэлтора. Агент по недвижимости должен понимать, что имеет дело с ипотекой. В противном случае вам не избежать жалоб с его стороны на количество запрашиваемых банком документов, как правило, увеличивающееся в процессе оформления кредита, требований компенсации за задержку в продаже квартиры и доплаты за хлопоты. Лучше всего, если риэлтора вам порекомендуют знакомые, уже воспользовавшиеся его услугами.
Завышенные ожидания. Не стоит надеяться, что вы сумеете быстро подобрать квартиру, которая вас полностью устроит. Варианты, предлагаемые по ипотеке, как правило, хуже, чем "чистые". Хорошие квартиры риэлторы предпочитают продавать сразу, не ввязываясь в ипотечные хлопоты. Не рассчитывайте и на дешевизну: приобрести квартиру, к примеру, в пятиэтажке у вас вряд ли получится - на это не согласится банк, которому снос дома создаст массу дополнительных проблем с переоформлением кредита.
Недооценка возможных допрасходов. "Бывалые" заемщики советуют всегда иметь про запас $2-3 тыс. Ипотека полна неожиданностей - не исключено, что банк уже после заключения договора настоятельно порекомендует вам воспользоваться услугами определенного оценщика или страховщика, притом тарифы этих компаний наверняка будут значительно отличаться от рыночных. Возможны и сюрпризы со стороны риэлтора, так что не рассчитывайте все "впритык", обязательно оставьте "страховой резерв".
Беспечность. При покупке квартиры на вторичном рынке обязательно удостоверьтесь в ее юридической чистоте. Появление через два-три года выплат по кредиту законных владельцев жилья, которое вы считали своим, наверняка не доставит вам радости. С банком в этом случае за вас расплатится страховщик, однако поиски квартиры придется начинать с нуля, а вложенные деньги уже не вернуть.
Самоуверенность. Ваши надежды на то, что теплые отношения с начальством или семейное счастье будут длиться вечно, могут и не оправдаться. Если ваш супруг или супруга выступает в роли созаемщика, до оформления ипотечного кредита задумайтесь о подписании брачного договора: раздел имущества, являющегося предметом ипотеки, довольно хлопотная процедура. Стоит задуматься и о том, как быстро вы сможете в случае чего найти новую работу с приемлемым для погашения кредита уровнем дохода.
Забывчивость. Старайтесь погашать кредит без задержек. За каждый день просрочки начисляется штраф (0,2-0,5% от суммы пропущенного платежа). А при регулярных задержках, даже незначительных (к примеру, на пару дней трижды в течение года), банк может потребовать досрочного погашения кредита в полном объеме. Кроме того, аккуратность при внесении ежемесячных платежей создает вам репутацию, которая в будущем может сослужить хорошую службу - при возникновении действительно серьезных проблем банк скорее пойдет навстречу дисциплинированному заемщику.
Ипотека сама по себе. Кредит под залог жилья как таковой многие (в том числе "опытные" заемщики) склонны считать самой большой ошибкой. Если у вас есть возможность купить квартиру без ипотеки, стоит ею воспользоваться. Помимо того что на оформление кредита вы потратите массу времени, денег и нервов, выплата процентов увеличит стоимость квартиры в итоге в два-три раза.
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