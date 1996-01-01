МТС останется без "Джинс"

Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о полном изменении своих тарифных планов, отказавшись от всем хорошо известного семейства тарифов "Джинс". При этом эксперты обращают внимание, что цены на связь остались примерно теми же, пишут "Ведомости".

Как пояснил директор департамента по связям с общественностью МТС Павел НЕФЕДОВ, его компания не обновляла систему тарифных предложений уже давно - с начала 2003 г. "За это время поведение потребителей несколько изменилось, и тарифы пришлось сегментировать уже по-другому", - отметил Нефедов. Он также рассказал, что в условиях, когда pre-paid-тарифами семейства "Джинс" пользуются более 80% абонентов МТС, нет необходимости поддерживать специальный бренд. Однако, по словам Нефедова, рисунок "Джинс" на pre-paid-комплектах МТС сохранится.

Конкуренты с пониманием отнеслись к инициативе МТС. Директор по маркетингу "ВымпелКома" Ольга ТУРИЩЕВА считает, что ликвидация второго бренда оправдана и сократит МТС маркетинговые затраты. "Эффективнее иметь один сильный бренд", - подчеркнула Турищева. "ВымпелКом" избавлялся от второго pre-paid-бренда "Би Плюс" два года, начиная с 2002 г. "Он ассоциировался у абонентов с более низким качеством сервиса, потому что сама технологическая платформа имела много ограничений", - рассказывает Турищева. После того как она была усовершенствована, "ВымпелКом" решил ликвидировать дискриминацию абонентов, оставив один бренд - "Билайн".

Однако количество новых тарифных планов привело экспертов в замешательство. На смену двух тарифов "Джинс" пришли пять новых так называемых "простых" тарифных планов с новыми названиями. К примеру, "Супер Джинс" стал "Универсальным" при тех же ценах на звонки - $0,16 за минуту. "МТС уходят от прошлых названий, но пять тарифов могут запутать как абонентов, так и дилеров", - уверяет аналитик Mobile Research Group Эльдар МУРТАЗИН. Он также обратил внимание, что МТС позаимствовали у "ВымпелКома" идею "любимых номеров", звонить на которые абонентам будет дешевле. В тарифах теперь не будет посекундной тарификации с начала разговора, зато услуга определителя номера стала бесплатной.

Единственный тариф, который МТС решила сохранить с таким же названием, - это "Эксклюзив", по которому абонент за фиксированную оплату говорит неограниченное количество минут.