Присматривайтесь к яйцам

В связи с риском проникновения на территорию Приморского края птичьего гриппа власти решили запретить реализацию яиц без маркировки. Об этом сообщил на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности руководитель управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю Федор НОВИКОВ. По его словам, обострение ситуации с птичьим гриппом прогнозируется на 2006 г.

Местные оптовики заявление встретили с опасением. По словам их руководителей, птичий грипп может стать поводом очередного административного "наезда" на те компании, которые работают с завозным яйцом.

"Большинство продукции, идущей в край, имеет на самом яйце маркировку. Но она может быть разной, и неизвестно, как санитарные власти будут определять, какую продукцию можно реализовывать, а какая подлежит уничтожению. При этом может случиться так, что завозное яйцо завернут совсем, хотя продукция сибирских птицефабрик отличается отличным качеством и невысокой ценой. Возможно, что если власти совсем закрутят "гайки", наши сибирские партнеры будут наносить дополнительную маркировку специально на ту продукцию, которая идет в адрес Приморья", - заявил "ЗР" на условиях анонимности директор одной из приморских оптовых компаний.