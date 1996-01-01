Неожиданный ценопад

Все увереннее осень предъявляет свои права. Задули холодные ветра -уже на дворе октябрь. Каким же оказался конец лета в нынешнем году на вторичном рынке жилья Хабаровска? Поскольку стоимость квадратного метра жилья является основной характеристикой вторичного рынка, то анализ цен за август начнется с него.

Квадратный метр жилья за август подешевел на 1,5%, и к концу месяца его стоимость составила $836,5. Упали в цене квартиры практически всех спектров и во всех районах престижности, за исключением однокомнатного жилья, цена на которое все-таки подросла на 0,3%.

Спад средней стоимости квадратного метра явился неожиданностью. Как правило, в это время года отмечался подъем, влекущий за собой все больше набирающий обороты рост. Так было и в прошлом году, и в 2003 году. Сейчас - иначе. За истекший период 2005 года это - самый большой шаг назад, практически возвращение к февральской отметке.

При этом, по оценкам независимых экспертов рынка недвижимости, стоимость жилья в России растет повсеместно. И если на столичном рынке недвижимости с прошлого года цены успокоились, то в других крупных городах этого не наблюдается. Так, например, у наших соседей в Приморье за последний год стоимость квадратного метра в новых домах выросла на 40%. К тому же и жилищное строительство в регионах отстает от спроса, а на вторичном рынке спрос намного превышает предложение. Основу жилищного фонда здесь составляют постройки 60-х годов, так называемые "хрущевки". Цены на такие квартиры, конечно, еще очень далеки от московских. Но для местного населения, где уровень доходов значительно ниже, чем в столице, и такое жилье, которое с большой натяжкой можно отнести к категории доступных, - в радость.

В среднем по районам престижности стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Хабаровска такова: в центре - $1034 (спад на 3,8%), в районе ближе к центру - $783 (спад на 0,7%), в районе средней отдаленности - $713 (рост на 0,1%), на окраине - $543,3 (спад на 1,3%).

Если смотреть на ситуацию, задействовав такие показатели, как "район престижности" и "тип планировки", то получим следующее. Падения среднего ценового показателя 1кв.м отмечались в прошедшем месяце практически повсеместно. Квадратный метр жилья разных типов планировок где-то рос, а где-то уступал в цене. Обратимся к неумолимым цифрам. Например, квадратный метр квартир новой планировки упал в цене только в центре и на окраине - на 3,6% и 1,4% соответственно. В средней части города он рос и, на фоне общей картины, довольно активно (в пределах 2%).

Средний квадратный метр квартир улучшенной планировки претерпел ценовой спад в районе престижности ближе к центру и на окраине - на 7% и 4% соответственно. Не отставал квадратный метр "хрущевок": его рекорд - спад в районе средней отдаленности на 5%. Заметим, впервые в нашем анализе фигурирует малосемейка. Так вот, цена среднего квадратного метра малосемейного жилья спала в цене в районе средней отдаленности (на 5%), но выросла в районе престижности ближе к центру (на 8%).

С изменением среднего ценового показателя квадратного метра изменились и цены на квартиры. Стоимость квартир, как обычно, сильно отличается в зависимости от района престижности, планировки и количества комнат. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Хабаровска за прошедший месяц в среднем упала на 5,8% (в июле текущего года - на 0,3%).

Общей тенденции не поддались лишь однокомнатные квартиры новой планировки в центре (подъем на 8%) и в районе средней отдаленности (рост на 1,8%), и в этом же районе престижности квартиры улучшенной планировки (увеличение на 0,7%).

Двухкомнатные квартиры подешевели в среднем на 0,84%. Более всех снизились цены на жилье улучшенной планировки в районе престижности ближе к центру (на 7%) и на окраине (на 4,8%). Зато в районе средней отдаленности этот вид жилья вырос в цене на 6,5% - своеобразный реванш за июльское падение на 6,1%. В пределах 1% подросли цены и у других видов жилья.

Трехкомнатные квартиры снизили свой ценовой показатель в среднем на 5,5%. Сильно, по сравнению с другими квартирами, подешевели квартиры новой планировки - в центре и в районе средней отдаленности; квартиры улучшенной планировки - в районе престижности ближе к центру и на окраине; "хрущевки" - в районе средней отдаленности и на окраине.

В структуре предложения произошла небольшая перетасовка позиций, к которой мы и обратимся. В августе текущего года возросло предложение квартир новой и улучшенной планировок на 1%. Снизилось предложение "хрущевок" ровно настолько, насколько оно выросло в июле, - на 4%. Лидирующее положение среди районов престижности в структуре предложения разделили между собой центр, район престижности ближе к центру и район средней отдаленности. В хвосте - окраина.

Делая краткосрочный прогноз на октябрь, необходимо учитывать произошедший спад - есть место для шага вперед. Чего же нам ждать от осени? Несомненно, роста! Конечно, не повсеместного. Но на общей картине это, скорее всего, будет выглядеть как подъем на 1,5%-2%, что напомнит нам апрельские позиции - $850. Жизнь покажет правдивость прогнозов.

Материал подготовлен на основе аналитического обзора "Хабаровской недвижимости".