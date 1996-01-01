Кукиш - молодежному жилью?

В Хабаровске, возможно, будет свернута программа строительства жилья для молодежи. Об этом заявил мэр города Александр СОКОЛОВ, совершая плановый объезд строящихся объектов на территории Хабаровска.

В ходе поездки мэр города встретился со строителями, возводящими жилой дом для молодежи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM строители, "мы не получаем в полном объеме денег на возведение этого жилья". Александр Соколов прокомментировал это заявление следующим образом: "Если нет денег на реализацию программы молодежного жилья - значит, надо эту программу сворачивать. Вот достроим второй молодежный жилищный комплекс, и все. Без денег возводить строения больше не будем".