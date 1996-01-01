В ЕАО - очереди на приватизацию

До окончания бесплатной приватизации жилья, как известно, осталось чуть более года. Последний срок - декабрь 2006 г. В связи с этим в ЕАО - очередной всплеск ажиотажа. Вот что рассказала по этому поводу директор государственного унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации" Людмила ШАФОРОСТ:

- Если в некоторых регионах страны на сегодняшний день приватизировано всего лишь 20-30% жилых помещений, то в нашей области эта цифра значительно выше, особенно в Биробиджане. Здесь уже приватизировано 66% площадей. Районы ненамного отстают: в Смидовичском - 50% приватизированного жилья, в Октябрьском - 48%, в Биробиджанском -35,5%, в Облученском - 35%, в Ленинском - 22%. Такое отставание объясняется объективными причинами. В районе много не подлежащих приватизации, в соответствии с законом, квартир: служебные, ведомственные, а также общежития. В сельской местности много домов, на которые просто никто не претендует. Это ветхие, заброшенные жилища или в неперспективных населенных пунктах.