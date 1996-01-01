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Фермерам не хватает на бензин
За четыре последних года общий объем сельскохозяйственного производства в ЕАО, по данным статистического управления, увеличился на 46%. Такой рост, как объяснил заместитель председателя правительства Анатолий КИЯШКО, стал возможен благодаря поддержке материально-технической базы крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйств целевыми программами "Село" и "Плодородие". В следующем году в области начнет действовать еще одна программа - "Социальное развитие села".
Однако несмотря на это, проблемы у местных фермеров традиционные. Основная из них - несоответствие низких цен на продукцию и высоких накладных расходов. Вот что, в частности, сказал один из лидеров - фермер из Смидовичского района Анатолий ИЛЬЮШКО: "Урожай хороший взял: 20 центнеров с гектара овса, 25 - пшеницы. Но богатым мне не быть: цены-то на зерно просто смешные. Недавно продал пять тонн овса по... 4 руб. за килограмм. Выручил 20 тыс. руб. и купил на эти деньги чуть больше тонны солярки. А ведь раньше зерно было в два с лишним раза дороже, чем "горючка"! Я бы, может, каждый выходной на рынок с товарищами своими ездил, но перевоз меня разорит - больше солярки сожгу, чем наторгую".
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