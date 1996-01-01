Промышленная ярмарка

Осенний промышленный форум прошел на минувшей неделе в Хабаровске. В его составе были представлены три выставки: 4-я многоотраслевая выставка "ПромТехноЭкспо ДВ региона-2005", 10-я юбилейная специализированная выставка "Транспорт ДВ региона-2005", 10-я юбилейная специализированная выставка "Лес и деревообработка. Мебельный салон-2005". Как отметил генеральный директор Хабаровской международной ярмарки Валерий Аркадьевич ЧЕРЕПАНОВ, в этом представительном форуме приняло участие более 140 компаний, представляющих Дальневосточный регион, Урал, Сибирь, центральные и южные регионы России и страны дальнего зарубежья - Финляндию, Швейцарию, Китай, США и Новую Зеландию.

Здесь были продемонстрированы последние научно-технические разработки и перспективы развития тяжелого промышленного комплекса, горнодобывающей, перерабатывающей, лесной, деревообрабатывающей, мебельной и транспортной отраслей промышленности, а также показан потенциал Хабаровского края, его богатство природными, интеллектуальными и промышленными ресурсами.

Перед открытием выставочных экспозиций состоялся парад автомобилей, посвященный предстоящему Дню работников автотранспорта, где участвовали машины клуба "Авторетро", компании "Тойота-Центр-Хабаровск" и байкеры клуба "Рыси Амура".

"Свои" отрасли на выставке представляли чиновники из правительства края. Комсомольск-на-Амуре представляли три гранда тяжпрома. Завод подъемно-транспортного оборудования выставил образцы своей продукции: мостовые и козловые краны. Аккумуляторный завод - расширенный ассортимент аккумуляторных батарей не только для военной техники, но и для отечественного и импортного автопрома. Предприятие "Амурлитмаш" - очистное и выбивное оборудование, применяемое в литейном производстве.

Как подчеркнул первый зам. министра лесной промышленности Валерий ГУРЬЕВ, на заседании правительства Хабаровского края в мае этого года была принята отраслевая концепция развития лесной отрасли края до 2010 года. Было решено поднять уровень переработки древесины с нынешних 20% до 50%. И эта выставка позволила участникам ознакомиться с техническими новинками, укрепить деловые связи, развить существующие и установить новые контакты, представить свою продукцию и наметить новые перспективы в работе по увеличению выпуска продукции деревообработки.

12 тыс. человек в крае работает в горной промышленности, и как отметил сообщил зам. начальника управления недропользования краевого министерства природных ресурсов Валентин МАРТЫНЕНКО, приносят неплохие отчисления в краевую казну в виде налогов. Программа развития отрасли до 2010 года, принятая правительством Хабаровского края, поможет горнякам достичь новых высот в комплексном использовании минерального сырья.

Союз бизнеса и науки представляли на ярмарке научно-метрологический центр "Дальстандарт", институт горного дела ДВО РАН, институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН, Дальневосточный НИИ лесного хозяйства.

В рамках форума прошла фотохудожественная выставка, а златоустовские оружейники организовали выставку-продажу разнообразного холодного оружия, украшенного затейливой резьбой.

Также на выставке прошли семинары, консультации, пресс-конференции, презентации, культурно-зрелищные мероприятия, деловые встречи и переговоры, круглые столы, конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки".