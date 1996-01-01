Жилищный фонд острова Попова попал под инвентаризацию

Во Владивостоке на о. Попова проходит инвентаризация и оценка технического состояния объектов жилищного фонда, находящихся на балансе администрации города.

Как сообщает пресс-центр администрации Владивостока со ссылкой на главу о. Попова Олега НОСКОВА, основная задача, стоящая перед сотрудниками различных подразделений администрации, связана с учетом муниципальных жилых объектов и определением их технического состояния. Согласно документам, на территории должно находиться более 300 таких домов. Проверить их наличие предстоит выездной комиссии. Стоит отметить, что в процессе инвентаризации и оценки объектов особое внимание будет уделено зданиям, непригодным для дальнейшей эксплуатации. После обследования их включат в городскую программу переселения из ветхого и аварийного жилья.