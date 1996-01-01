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Здание Дальрыббанка выставили на продажу
Строящееся 10-этажное офисное здание из стекла и бетона во Владивостоке по ул. Тигровой, находящееся рядом с гостиницей "Владивосток", внешне уже давно выглядит вполне завершенным. Известно, что к нему подведены все коммуникации, сделана кровля. Остается выполнить работы по планировке помещений и окончательной отделке, но решение по этим работам могут принять только будущие собственник и арендаторы.
Начинал строительство здания и довел его до высокой степени готовности Дальрыббанк. Строился он по проекту известной владивостокской фирмы НПЦ "Город", а в его монтаже принимали участие югославские строители, привлеченные итальянской компанией "Тегола Канадезе".
После того как Дальрыббанк сменил приморскую "прописку" на астраханскую, поменялся и собственник здания. Сегодня им владеет одна из московских фирм. Она же недавно выставила этот комплекс, соответствующий по московской классификации бизнес-центру класса "А", на продажу через владивостокскую риэлторскую фирму ООО "Трилайн". Стартовая цена сегодня довольно "бросовая" - около $7,5 млн или по $1000 за 1 кв. м площади здания. Это при том, что только начинающие строиться бизнес-центры в центре города сегодня предлагают инвесторам-дольщикам 1 кв. м по цене $2-2,5 тыс.
По мнению специалистов, чтобы завершить строительство, достаточно полгода. А затем в нем может справить новоселье солидный банк или мощная отечественная или иностранная корпорация, у которой есть серьезные намерения обосноваться в главном приморском городе. По проекту в здании предусмотрены помещения для хранения ценностей, четыре скоростных лифта, единая система кондиционирования, подземная и надземная парковки и т.д.
Известно, что во Владивостоке в простое находится еще одно здание-новострой, которое может успешно быть использовано под банк - по ул. Фонтанной, напротив Дома строительных организаций. Оно тоже покинуто строителями.
Основным инвестором был региональный филиал Сбербанка РФ, который в связи с переводом в Хабаровск отложил свои планы по этому зданию на отдаленную перспективу.
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