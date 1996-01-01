Квартира мечты: реальность или миф?

Время приобретать недвижимость

На сегодняшний день Владивосток переживает настоящий строительный бум. По результатам опроса фонда "Общественное мнение", проведенного в 2005 г., 53% респондентов заявили о необходимости улучшения жилищных условий для себя или для ближайших родственников. При этом особый интерес был проявлен к элитным квартирам. В 2000 г. о намерении улучшить условия проживания высказались лишь 49% опрошенных.

По прогнозам IRN.Ru в 2006 г. уровень цен на первичное и вторичное жилье возрастет на 25-30% и 15-20% соответственно. Это связано с рядом фактов, таких как: постоянно растущий спрос на недвижимость, повышение общего уровня благосостояния населения, увеличение цен на нефть и т.д. Свою лепту вносит закон "Об участии в долевом строительстве", который существенно ущемляет права и увеличивает риски строительных организаций. Таким образом, на принятие закона рынок отреагирует очередным повышением цен. Отметим, что закон распространяется только на те объекты, разрешение на строительство которых получено после 1 апреля 2005 г. Учитывая, что подготовка проектной документации и получение необходимых разрешений занимает не менее года, в 2006 г. следует ожидать очередной рост цен на недвижимость.

Какую недвижимость приобретать?

Очевидно, что повышение цен затронет прежде всего элитное жилье. Это многоэтажные здания, коттеджные поселки и малоэтажные жилые комплексы. В последнее время четко обозначилась тенденция увеличения спроса на элитное жилье. Это связано как с повышением благосостояния населения, так и с развитием программ ипотечного кредитования. Т.е. теперь для покупки квартиры не требуется выводить из бизнеса крупные денежные суммы единовременно. Учитывая динамику роста цен на недвижимость (10-15% в год), уровень инфляции (11-14% в год) и статистическую рентабельность личного бизнеса (30-50% в год), можно говорить об ипотеке, как о наиболее выгодном способе приобретения жилья.

Коттедж и современная квартира имеют много общего: свободная планировка, использование при строительстве экологически чистых материалов. Их площади также могут быть сопоставимы. Поэтому при выборе между квартирой и домом люди часто руководствуются такими критериями, как удобство расположения, экологичность района, наличие благоустроенной территории и т.д. Сравнительная среднестатистическая характеристика элитного жилья приведена в таблице.

Среди элитного жилья повышенным спросом начинают пользоваться малоэтажные жилые комплексы. Во Владивостоке первые малоэтажки появились около десяти лет назад – это дома в районе ДКМ, кинотеатра "Океан". Недавно был сдан в эксплуатацию жилой комплекс "Побережье", в районе мыса Кунгасный, застройщиком которого выступила компания "Фонд Недвижимости".

Подробнее о малоэтажном строительстве "ЗР" рассказал Алексей АЗЬМУК, ЗАО "Фонд Недвижимости":

- Малоэтажные жилые комплексы сочетают в себе основные преимущества многоэтажных домов и коттеджей. Чаще всего малоэтажки расположены вблизи от центра города. К примеру, перед началом строительства "Побережья" особое внимание было уделено месторасположению: с одной стороны был необходим экологически чистый район с видом на море, с другой – близость к центру города. Говоря о малоэтажных жилых комплексах, мы говорим не только о самих домах, но и о благоустроенной прилежащей территории. Это газоны, детские площадки, парковочные места, круглосуточная охрана. Разумеется, вышеперечисленные преимущества присутствуют на «Побережье». При этом стоимость эксплуатации жилого комплекса сопоставима с многоэтажным домом.

По оценке экспертов в ближайшее время Владивостокский рынок элитного жилья будет смещаться в сторону малоэтажного строительства, как это уже произошло в Европе. Сегодня квартиры в малоэтажках становятся одними из самых востребованных и престижных на западе России.