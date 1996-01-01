Офисно-строительный бум

Последние 2-3 года рынок аренды офисных помещений во Владивостоке демонстрирует высокую стабильность уровня арендной платы. Исключение составляют лишь муниципальные помещения, ставки по которым резко выросли и вытеснили часть арендаторов "на улицу".

Стабильный "квадрат"

Тем не менее, специалисты риэлторской компании ООО "Индустрия-Р" отмечают, что так называемые"якорные" здания, которые специализированы во Владивостоке под бизнес-центры, в основном сдают все свои площади без проблем. Даже в дорогом бизнес-центре "Хендэ" на сегодня нет пустующих офисных помещений, хотя ставка арендной платы здесь, пожалуй, самая высокая среди владивостокских деловых центров - $50 за 1 кв. м в месяц. Что же касается других специализирующихся на аренде офисов зданий, то ставки по ним в основном держатся на уровне по $15-20 за 1 кв. м площади в месяц.

На окраинах города можно найти помещения под фирму и по $10 за 1 кв. м. Однако и из этого правила есть исключения. Так, в недавно введенном 4-этажном офисном здании рядом с диагностическим центром на Чуркине - сегодня стопроцентная заполняемость. Можно сказать, что его хозяева сделали удачное вложение средств в недвижимость, которая после того, как окупится, будет приносить стабильный доход. Сегодня арендная ставка здесь - 620 руб. за 1 кв. м, что аналогично ставкам по центру города. Дефицит офисных помещений в этом районе и комфорт новостроя позволили продиктовать арендаторам повышенные требования.

Естественно, на этом фоне ставка в $100 за 1 кв. м в месяц выглядит дико, хотя есть информация, что на такой уровень собираются выйти хозяева одного из офисных центров, который сегодня еще строится. Трудно представить, что найдется достаточное число "топ-компаний", которые готовы платить такие деньги.

Владельцы хотят стабильности

Почему владельцы офисов пошли на уступки арендаторам и увеличили срок окупаемости (стопроцентное погашение рыночной стоимости помещений) примерно с трех лет до пяти? При этом, у них под рукой всегда есть списки желающих въехать в освобождающийся офис. Специалисты полагают, что здесь большую роль играет трезвый расчет.

Стабильный арендатор сегодня представляет собой особую ценность, с которой хозяева офисных центров предпочитают не расставаться. Вероятно, еще живы воспоминания, когда несколько лет назад после резкого пересмотра платы арендаторы массово снимались и переезжали в другие офисные здания.

Пока шел поиск новых клиентов, владельцам помещений приходилось терпеть убытки. Можно отметить, что часть арендаторов сегодня нацелена на то, чтобы получить клиента на долгое время. При этом их не пугает, что срок окупаемости увеличится до 7 лет и более.

Определенную долю потерь из-за нереальных ставок несут владельцы новых офисных зданий. Например, недавно построенное на ул. Посьетской изначально предназначалось под крупное финансовое учреждение. Однако, после ввода его в строй серьезного арендатора найти не удалось. Пришлось сдавать помещения целой группе компаний и, в конечном счете, уступить в цене.

Отличающийся разборчивостью клиентов колхоз "Восток-1", как заметили специалисты, недавно даже немного снизил ставку на помещения в своем здании по пр-ту "Красного знамени".

Офисов становится больше

Активизировавшееся строительство новых офисных зданий во Владивостоке - еще один фактор, который повлиял на стабилизацию рынка аренды этой недвижимости. Даже нескольких новых офисных зданий, введенных буквально за последний год, оказалось вполне достаточно, чтобы это заметили арендаторы.

А в ближайший год к этим офисным центрам должны добавиться еще около десятка новых. Плюс к этому в очень удобных местах вводятся и строятся многофункциональные здания, часть помещений в которых будет отдана в аренду или продана как офисная. Вводятся жилые дома с офисными помещениями на нескольких первых этажах. То есть, выбор растет.

Еще одним из факторов, сдерживающих аппетиты хозяев офисных помещений, остается наличие приспособленных под офисы помещений в жилом фонде города - это выведенные или не выведенные из состава жилых помещений квартиры. Отмечается, что при сложности найти помещение под фирму до 100 кв. м в специализированных зданиях, таковое легко находится на рынке жилья. При этом аренда квартир, несмотря на постоянный рост, остается намного дешевле аренды офисов.

Особые возможности открывает в этом плане ипотека.

Квартира, которая будет использоваться под офис, может успешно быть куплена с оформлением ипотечного кредита на кого-либо из компании. Понятно, что всей компании за ипотечный кредит расплачиваться проще, чем одному человеку, и это выгоднее, чем обычный банковский кредит.

Что касается новых строящихся офисных центров, то риэлтеры высказывают сомнения, что они смогут быстро заполниться. Высокие ставки аренды, на которых собираются настаивать владельцы, останутся серьезным сдерживающим фактором. Зато они смогут моментально заполнить здание, если предоставят более качественные помещения по тем же ценам, что предлагают сегодня "якорные" офисные центры - $20-25 за 1 кв. м.

Известно, что в целом запросы арендаторов в элитных бизнес-центрах пока что выросли незначительно. Хотя несколько таковых, в помощь "Хендэ", вполне могут быть востребованы.

Арендаторов привлекает инфраструктура

Если недавно для арендаторов достаточно было иметь в дополнение к помещению только телефон, сегодня они хотят иметь автостоянки возле офисного центра, линию Интернета и охрану.

Еще одним из удобств в новых зданиях арендаторы считают закрепление за ними управляющих компаний, которые берут на себя решение всех противоречий и вопросов обслуживания. Это проще, чем напрямую иметь дело с несколькими хозяевами здания. С другой стороны, ничто не мешает собственникам старых офисных зданий нанять "управдома", который бы облегчил жизнь арендаторам.

Строительство новых деловых центров во Владивостоке питают надежды на рост деловой активности, что должно повлечь повышенный спрос на офисные помещения. Но это строительство сегодня хаотично разбросано по всему городу, в котором понятие "деловой центр" как таковое постепенно размывается, что в будущем, вероятно, будет сковывать экономическое развитие города, поскольку на деловые контакты, с учетом поездок по городу, будет уходить больше времени, чем в городах с явно выраженным деловым центром.

Кстати, горожане отмечают, что для их удобства было бы логично переселить многочисленные городские службы в небольшой административный городок, поездка в который была бы удобнее в том плане, что при посещении нескольких учреждений граждане могли бы получить существенную экономию времени. Вероятно, создание такого городка можно было бы включить отдельной строкой в принимаемый сейчас городом новый генеральный план.