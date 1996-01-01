В Кавалерово коптят семгу из Чили

Рыбодобывающих предприятий в Кавалерово нет. А вот рыбопереработчики есть. Жители Кавалеровского и соседних северных районов давно распробовали на вкус продукцию ПБОЮЛ Алины СИДОРЕНКО.

Производственные цеха и контора предприятия находятся в п. Горнореченском Кавалеровского района. Когда-то, четыре года назад, это была столовая леспромхоза. Без окон и дверей. Виталий СИДОРЕНКО с женой и двумя помощниками сами делали ремонт здания, приводили его в порядок. Это был риск: взяв помещение в аренду, они вложили сюда все свои деньги. Потом выкупили здание, разместив здесь сначала линию по холодному копчению рыбы.

Коптили целый год одну сельдь. Зато сегодня предприятие располагает линиями холодного и горячего копчения, цехом пресерв, засолочным цехом. Ассортимент в прайсе расширился до 22 наименований: это пресервы, рыба холодного и горячего копчения (кета, кижуч, нерка, горбуша, терпуг, мойва, камбала), полуфабрикаты.

"Сырье у нас качественное, потому что работаем только с производителями - крупнейшими рыбодобывающими компаниями, - рассказывает технический директор Виталий Сидоренко. - Это фирмы "Ролиз", "Сигал", "Авача" - владивостокское представительство колхоза имени Ленина, камчатский колхоз имени Бекерева".

Правда, есть проблема: с каждым годом рыбы становится все меньше. Варварский вылов предыдущих лет привел к уменьшению количества рыбы, а рентабельность добычи в условиях высокой стоимости квот падает. Чтобы выловить тонну, надо 100 руб. А килограмм рыбы на рынке стоит 50 руб. К сожалению, мало ловят сейчас селедки. Когда не было квот, ее добывали в огромных масштабах. И, поскольку крупная сельдь дороже, рыбу помельче просто выбрасывали за борт. Наукой, регулированием популяции, расчетами никто не занимался. Тем не менее, даже в этой ситуации Сидоренко намерены понемногу расширять производство и разнообразить ассортимент. Планируют открыть филиал под Владивостоком. Сырье везут оттуда, поэтому выгодно иметь филиал рядом с сырьевой базой, избежать лишних транспортных расходов. Другое направление деятельности - открытие сети собственных магазинов в Кавалерово. В имеющихся торговых точках рыбную продукцию, по словам Виталия Сидоренко, зачастую неправильно хранят, из-за чего уменьшается ее срок годности.

Сегодня на предприятии занято 15 человек. Самый дорогой деликатес, изготавливаемый на предприятии, - брюшки семги в масле. Стоимость килограмма превышает 200 руб. Но и сырье дорогое: везут аж из Чили. Хотя Виталий считает - наш кижуч холодного копчения не уступает семге по вкусовым качествам.

Хорош и курильский терпуг, и океаническая мойва, и камчатские и чукотские кета, нерка, сахалинская горбуша. Камбала - прибрежная, из-под Владивостока. В месяц Сидоренко выпускают в среднем 5 тонн рыбной продукции. Хватает и кавалеровцам, и дальнегорцам, и ольгинцам, и тернейцам, и чугуевцам. Мелкие партии иногда поставляются в краевой центр.