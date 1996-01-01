"Градус" будут оберегать

На алкогольном фронте Приморского края в защиту легальных продавцов и производителей будет выступать еще одна некоммерческая общественная организация - Приморский союз производителей и продавцов алкогольной продукции.

"Нашей организации уже больше года, но ранее ее деятельность практически не освещалась, - заявила исполнительный директор организации Валерия ЩВЕЦОВА. - Однако в настоящее время мы намерены активизировать свою деятельность по решению наболевших проблем алкогольного рынка. В их числе - выявление розничных точек, торгующих теневым алкоголем. В связи с тем, что отдел по контролю за оборотом алкогольной продукции, входящий в комитет по торговле администрации Приморского края, упраздняется, общественные организации должны взять функции контроля на себя".

Еще одна проблема, которой намерен заниматься союз, - разъяснительная работа, связанная с поправками в закон "Об обороте алкогольной продукции".