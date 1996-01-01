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"ВымпелКом" напросился

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральное агентство связи (Россвязь), которое 36 раз отказывало "ВымпелКому" в выдаче частот для работы на Дальнем Востоке, ссылаясь на отсутствие незанятого ресурса, внезапно обнаружило свободные частоты. Произошло это, как только за частотами обратился приморский GSM-оператор Новая телефонная компания. Теперь Россвязь планирует выставить драгоценные мегагерцы на конкурс.

Как рассказал пресс-секретарь Россвязи Павел МОРОЗОВ, в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) обратилась Новая телефонная компания (НТК) с просьбой выделить ей частоты для работы на Дальнем Востоке в диапазоне 1800 МГц. "В этом диапазоне есть незанятые частоты, и мы планируем выставить их в ноябре на конкурс", - говорит Морозов.

НТК - оператор немаленький, он обслуживает более 430 000 абонентов в Приморье, указывает аналитик ACM-Consulting Антон ПОГРЕБИНСКИЙ. Крупнейшим владельцем оператора является Korea Telekom - ей принадлежит 70% его акций.

Отсутствие свободных частот на Дальнем Востоке тормозит развитие сети "ВымпелКома" - без этого оператору не выдают лицензию, позволяющую работать в дальневосточных регионах. По словам директора по связям с общественностью этой компании Михаила УМАРОВА, оператор 36 раз обращался в ГКРЧ с просьбой найти для него частоты. Но компании неизменно отказывали. В частности, в решении ГКРЧ от 4 апреля выделение частот в диапазоне 1800 МГц признается невозможным "на основании отрицательного заключения экспертизы об электромагнитной совместимости радиоэлектронного оборудования с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами". В результате "ВымпелКому" удалось проникнуть лишь в четыре дальневосточных региона - Амурскую область, Хабаровский край, на Камчатку и Сахалин (там работают приобретенные оператором компании). Ключевые же рынки Дальнего Востока - например, Приморье - до сих пор остаются белыми пятнами на карте "Билайна".

Морозов объясняет, что сейчас Россвязь "завершает очередную ревизию" наличия на Дальнем Востоке частот в диапазоне 1800 МГц и "в отдельных регионах были найдены небольшие незанятые полосы". Почему свободных частот не обнаруживали прежде, когда о них просил "ВымпелКом", он не знает.

Свободные частоты подоспели очень вовремя, обращают внимание эксперты.

"Проникновение сотовой связи на Дальнем Востоке сейчас - 52%, а по всей России - 77%, - рассуждает Погребинский. - Думаю, именно сейчас на Дальнем Востоке начнется бурный рост сотового рынка". С ним согласна аналитик iKS-Consulting Оксана Панкратова. Если "ВымпелКом" получит возможность работать по всей территории Дальнего Востока, то к концу 2006 г. проникновение сотовой связи в этом округе составит 79%, если же нет - лишь 76%, считает она.

У НТК мало шансов получить лицензию, полагает Панкратова. "Ведь если частоты выдадут ей, а не "ВымпелКому", это вызовет политический резонанс и возмутит участников рынка. Чиновники на такое не пойдут", - уверена она. Но если дефицитные частоты все же достанутся НТК, "ВымпелКом" окончательно упустит свой шанс выйти в этот регион, предупреждают эксперты. "Корейцы будут сами развивать сеть: для них Дальний Восток - это стратегический рынок", - объясняет аналитик ИК "Проспект" Ирина ЛОЖКИНА. Поэтому Korea Telekom вряд ли согласится продать НТК "ВымпелКому", думает она.

В "ВымпелКоме" считают, что у него должен быть приоритет перед НТК, поскольку он просит чиновников выдать частоты уже два года. "Если же Россвязь выставит частоты на конкурс, мы изучим его условия и лишь затем примем решение об участии", - говорит Умаров. "Главное, чтобы конкурс был максимально прозрачным", - добавляет он.

Сотовые операторы уже привыкли к тому, что даже свободные частоты могут придерживаться. Так, поволжский сотовый оператор СМАРТС несколько раз подавал в ГКРЧ заявку на получение частот диапазона 1800 МГц в семи регионах, где он работает в диапазоне 900 МГц, - например, в Башкирии и Саратовской области, вспоминает гендиректор этой компании Геннадий КИРЮШИН. "Нам либо не отвечали, либо отказывали, а в итоге свободные частоты выдали МТС, а потом "МегаФону", - сетует он.

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