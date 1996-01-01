Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"ВымпелКом" напросился
Федеральное агентство связи (Россвязь), которое 36 раз отказывало "ВымпелКому" в выдаче частот для работы на Дальнем Востоке, ссылаясь на отсутствие незанятого ресурса, внезапно обнаружило свободные частоты. Произошло это, как только за частотами обратился приморский GSM-оператор Новая телефонная компания. Теперь Россвязь планирует выставить драгоценные мегагерцы на конкурс.
Как рассказал пресс-секретарь Россвязи Павел МОРОЗОВ, в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) обратилась Новая телефонная компания (НТК) с просьбой выделить ей частоты для работы на Дальнем Востоке в диапазоне 1800 МГц. "В этом диапазоне есть незанятые частоты, и мы планируем выставить их в ноябре на конкурс", - говорит Морозов.
НТК - оператор немаленький, он обслуживает более 430 000 абонентов в Приморье, указывает аналитик ACM-Consulting Антон ПОГРЕБИНСКИЙ. Крупнейшим владельцем оператора является Korea Telekom - ей принадлежит 70% его акций.
Отсутствие свободных частот на Дальнем Востоке тормозит развитие сети "ВымпелКома" - без этого оператору не выдают лицензию, позволяющую работать в дальневосточных регионах. По словам директора по связям с общественностью этой компании Михаила УМАРОВА, оператор 36 раз обращался в ГКРЧ с просьбой найти для него частоты. Но компании неизменно отказывали. В частности, в решении ГКРЧ от 4 апреля выделение частот в диапазоне 1800 МГц признается невозможным "на основании отрицательного заключения экспертизы об электромагнитной совместимости радиоэлектронного оборудования с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами". В результате "ВымпелКому" удалось проникнуть лишь в четыре дальневосточных региона - Амурскую область, Хабаровский край, на Камчатку и Сахалин (там работают приобретенные оператором компании). Ключевые же рынки Дальнего Востока - например, Приморье - до сих пор остаются белыми пятнами на карте "Билайна".
Морозов объясняет, что сейчас Россвязь "завершает очередную ревизию" наличия на Дальнем Востоке частот в диапазоне 1800 МГц и "в отдельных регионах были найдены небольшие незанятые полосы". Почему свободных частот не обнаруживали прежде, когда о них просил "ВымпелКом", он не знает.
Свободные частоты подоспели очень вовремя, обращают внимание эксперты.
"Проникновение сотовой связи на Дальнем Востоке сейчас - 52%, а по всей России - 77%, - рассуждает Погребинский. - Думаю, именно сейчас на Дальнем Востоке начнется бурный рост сотового рынка". С ним согласна аналитик iKS-Consulting Оксана Панкратова. Если "ВымпелКом" получит возможность работать по всей территории Дальнего Востока, то к концу 2006 г. проникновение сотовой связи в этом округе составит 79%, если же нет - лишь 76%, считает она.
У НТК мало шансов получить лицензию, полагает Панкратова. "Ведь если частоты выдадут ей, а не "ВымпелКому", это вызовет политический резонанс и возмутит участников рынка. Чиновники на такое не пойдут", - уверена она. Но если дефицитные частоты все же достанутся НТК, "ВымпелКом" окончательно упустит свой шанс выйти в этот регион, предупреждают эксперты. "Корейцы будут сами развивать сеть: для них Дальний Восток - это стратегический рынок", - объясняет аналитик ИК "Проспект" Ирина ЛОЖКИНА. Поэтому Korea Telekom вряд ли согласится продать НТК "ВымпелКому", думает она.
В "ВымпелКоме" считают, что у него должен быть приоритет перед НТК, поскольку он просит чиновников выдать частоты уже два года. "Если же Россвязь выставит частоты на конкурс, мы изучим его условия и лишь затем примем решение об участии", - говорит Умаров. "Главное, чтобы конкурс был максимально прозрачным", - добавляет он.
Сотовые операторы уже привыкли к тому, что даже свободные частоты могут придерживаться. Так, поволжский сотовый оператор СМАРТС несколько раз подавал в ГКРЧ заявку на получение частот диапазона 1800 МГц в семи регионах, где он работает в диапазоне 900 МГц, - например, в Башкирии и Саратовской области, вспоминает гендиректор этой компании Геннадий КИРЮШИН. "Нам либо не отвечали, либо отказывали, а в итоге свободные частоты выдали МТС, а потом "МегаФону", - сетует он.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин