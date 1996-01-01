Окна тоже "плачут"

Нередки случаи, когда вместо качественной услуги вы получаете головную боль за свои же деньги. Каким образом защитить свои права, рассказал главный специалист отдела мониторинга Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации г. Владивостока Александр ФАНИН.

Имею право

Начнем с того, что оказание услуги - это не покупка товара. И дефект в качестве выполненных работ обнаружить сложнее, чем некачественный шов на одежде. Как говорится, "сложно, но можно". Как действовать, если услуга оказана некачественно, мы рассмотрим на примере установки пластиковых окон. Именно на качество этой услуги поступает большое количество жалоб.

Досье За первое полугодие 2005 года в Управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания (тогда еще Управление услуг, торговли и защиты прав потребителей) поступило более 3,5 тыс. обращений, связанных с оказанием услуг. По частоте обращений ремонтно-строительные работы стоят на втором месте - 647. Большая часть обращений касается установки пластиковых окон. Также много нареканий на качество изготовления мебели, оказания транспортных услуг, услуг телефонной связи и риэлторских услуг (по найму квартир).

Так, если вы обнаружили недостатки выполненной работы, вы вправе потребовать их безвозмездного устранения, соответствующего уменьшения цены, изготовления другой вещи из подобного материала или повторного выполнения работы. Если недостатки работы устранены своими силами или усилиями третьих лиц, то можете настаивать на возмещении понесенных расходов. Также потребитель вправе требовать выплаты неустойки за нарушение сроков исполнения.

Расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков потребитель может только в случае нарушения исполнителем сроков устранения недостатков и в случае существенного отступления от условий договора.

Претензии по почте

Если услуга оказана некачественно, то необходимо обратиться к исполнителю с уже составленной в двух экземплярах претензией. В ней указывается, когда и кем была оказана услуга и какие отступления от договора были обнаружены. Тут же потребитель указывает срок, который он дает на выполнение своих требований.

Один экземпляр претензии отдаете исполнителю лично или отправляете по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а квитанцию оставляете себе. Кстати, в случае надобности специалисты Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания помогут грамотно составить претензию и подскажут, что делать дальше.

Главное - не нужно пытаться разрешить проблему мирным путем. В любой компании вам, конечно, пообещают все исправить, но выполнения этого обещания вам никто не гарантирует. Вот вполне конкретный пример: жительница Владивостока через фирму установила окна, а когда они начали протекать, ей объяснили, что стены в ее квартире кривые, и вообще дом построен неправильно.

В зависимости от того, что ответил исполнитель на претензию потребителя, действие разворачивается по одному из трех сценариев. Вопрос решается в досудебном порядке, в судебном, либо с исполнителем работают специалисты Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Экспертиза покажет...

В части оказания услуг недостатки могут быть разные: несоблюдение сроков, некачественное исполнение работ. Очень часто в Управление обращаются в связи с некачественной установкой окон. Здесь и нарушение сроков, и некачественно выполненная работа: плохо заделаны швы, использован ненадлежащий материал, проникает влага во время дождя. Зимой люди жалуются на так называемые "плачущие" окна, когда конденсат намерзает на окне и подоконнике.

Если потребитель и исполнитель не могут прийти к единому мнению о причинах возникновения недостатка, то проводится независимая экспертиза. Специалисты приморской лаборатории судебной экспертизы, которая сертифицирует окна, либо специалисты независимой лаборатории строительной экспертизы, либо другая компетентная организация дадут свою оценку. Экспертизу оплачивает тот, кто ее заказывает, но потом в случае необходимости виновник компенсирует ее проведение "потерпевшему".

Если гарантийный срок установлен, и он более двух лет, то требования по качеству выполнения работ предъявляются в течение гарантийного срока. Если он менее двух лет, то при предъявлении требований в течение гарантийного срока бремя доказывания лежит на исполнителе работы (услуги). По истечению гарантийного срока требования предъявляются в течение двух лет, при этом бремя доказывания лежит на потребителе. Если гарантийный срок не установлен, то требования предъявляются в разумный срок, но в пределах 2-х лет со дня принятия выполненной работы.

Не дай себя "нагреть"

Избежать многих проблем помогут правильно оформленные отношения с исполнителем работ. В грамотно составленном договоре указываются: вид даты начала и окончания работ, дата заключения договора, его номер, имя должностного лица, заключившего договор, полное наименование организации, юридический адрес, местонахождение, телефоны компании, стоимость работ, ответственность, которую будет нести исполнитель в случае некачественного исполнения работ, и гарантийные обязательства. Договор должен быть составлен в двух экземплярах - для клиента и исполнителя, каждый из которых имеет силу первого. Если условия договора ущемляют права потребителя в сравнении с законами РФ, они автоматически считаются недействительными.

Закон "О защите прав потребителей" говорит, что к договору должна быть приложена смета выполненных работ со ссылками на прейскурант. Оплата обязательно подтверждается кассовым чеком либо квитанцией строгой отчетности. Иначе факт оплаты будет трудно доказать. Не соглашайтесь платить "по-черному".

По окончании работ составляется акт приема-передачи. Перед его подписанием клиент проверяет качество выполненной работы. Тут уж не нужно стесняться, и стоит на окна снаружи полить водичкой, и проемы "простучать". Если обнаружатся недостатки, тут же составляйте претензию с указанием сроков их устранения. Кстати, удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков не освобождает исполнителя от выплаты неустойки за нарушение сроков договора.

В завершение отметим: тщательно выбирайте фирму, к которой обращаетесь. Нередко человек заключает договор с компанией, получает некачественную услугу, а предъявить претензии некому - компании нет ни по прежним номерам телефонов, ни по адресу.

"Бывает и так: человек, увидев рекламу, что окна устанавливают в течение пяти дней, заключает договор с компанией. Окна ставят дольше месяца. Смотрим такой договор. Там, где дата начала выполнения работ, стоит прочерк, и где дата окончания работ - прочерк, а дальше по тексту написано: "Срок исполнения работ - один месяц". Проблема в том, что люди не читают те бумаги, которые они подписывают", - говорит Александр Фанин.

P.S. По вопросам качества услуг обращайтесь в Управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации г. Владивостока, тел. 22-49-58.