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"Билайн" хочется

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке на прошлой неделе побывали представители "Билайна", бренд под которым в России и Казахстане осуществляет свою деятельность ведущий международный оператор сотовой связи "Вымпелком".

Официальный повод для поездки - первый миллион абонентов компании на Дальнем Востоке. Торжества по этому поводу состоялись на Камчатке, а не в Приморье - по ряду причин, главная из которых в том, что "Билайна" у нас пока нет.

Это взаимная, но несчастная пока любовь - абоненты сотовой связи Приморья хотят "Билайн", "Билайн" хочет Приморье, но влюбленным не суждено соединиться. Вот уже два года компании отказывают в выделении частот. Приход "Билайна" на Дальний Восток вообще нельзя назвать легким, в нескольких регионах он стал возможным только через покупку местных операторов. В Приморье это пока невозможно, как невозможно и получение лицензии. Хотя...

- Мы консультировались с военными, которые утверждают, что техническая возможность для нашей работы здесь есть. Мы сами совершали облет местности и убедились в этом, между тем с завидным упорством нам отказывают, - сказал "ЗР" руководитель службы по связям с общественностью "Билайн" Михаил УМАРОВ.

Приход "Билайна" в регион всегда радость для абонентов -исследования показывают, что средний счет абонента тут же падает. Падение тем более ярко выражено, чем больше проникновение сотовой связи. Это уже оценили в Амурской, Камчатской, Сахалинской областях и Хабаровском крае.

Сегодня проникновение сотовой связи на Дальнем Востоке существенно ниже российского показателя - от 3% на Чукотке до 58% в Хабаровском крае. Наиболее высокие показатели в регионах, где присутствует "Билайн", - от 48% в Сахалинской области до 58% в Хабаровском крае. Исключение составляет Приморье, которое не входит в зону присутствия "Билайна", но где уровень проникновения равен Сахалинскому.

Прогнозы аналитиков между тем весьма оптимистичны. При условии выхода "Билайна" уровень проникновения должен за три года вырасти с 57% до 93%, а средний счет за этот же период снизиться с $16 до $9,5.

Возможности "Билайна" прекрасно продемонстрировал уральский опыт компании. "Билайн" вышел на региональные рынки Урала в конце 2003 г. На тот момент уровень проникновения услуг сотовой связи в Уральском макрорегионе составлял 17%. В 2004 г. Урал продемонстрировал самые высокие темпы роста среди макрорегионов - абонентская база выросла на 164%, а средний счет снизился с $14,9 до $10.

Отметим, что компания имеет огромный опыт развертывания собственной сети с нуля. Причем, скажем, для того, чтобы это сделать в Приморье, ей понадобится не более 3 месяцев.

Досье

На Дальнем Востоке самую большую долю рынка - 41% занимает МТС, у "Билайна" 19%, у "Мегафона" - 10%. Если брать Приморье, то здесь число абонентов в отсутствие "Билайна" делят НТК - 37,1%, МТС -33, 6%, "Мегафон" - 21,7% и "Акос" - 7,7% . Всего в крае 1 млн абонентов сотовой связи.
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